300 липчан выйдут на «Парад колясок»

Креативное дефиле пройдет в парке Победы.

1 июня в парке Победы состоится «Парад колясок». Как сообщила GOROD48 режиссер массовых мероприятий парка Победы Наталья Галенко, сбор заявок на участие уже закрыт. В «Параде колясок» примут участие 70 команд, или около 300 человек. Дефиле начнется в парке в 17 часов. Победителей определят в нескольких номинациях: «Национальный колорит», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра», «Семейный экипаж».



Параллельно с парадом в парке Победы будут организованы мастер-классы для детей, работа интерактивных площадок и занятия йогой. Праздник детства продолжится семейной дискотекой и тематическим киносеансом.



День защиты детей будет отмечать и на Городище. Там с 13 часов начнут работу интерактивные площадки. Параллельно с детским праздником пройдет цветочный фестиваль. Участникам и победителям обещают полезные призы и сертификаты на покупку.