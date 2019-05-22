Общество

39 минут назад

300 липчан выйдут на «Парад колясок»

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#парад колясок
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300 липчан выйдут на «Парад колясок»

Креативное дефиле пройдет в парке Победы.

1 июня в парке Победы состоится «Парад колясок». Как сообщила GOROD48 режиссер массовых мероприятий парка Победы Наталья Галенко, сбор заявок на участие уже закрыт. В «Параде колясок» примут участие 70 команд, или около 300 человек. Дефиле начнется в парке в 17 часов. Победителей определят в нескольких номинациях: «Национальный колорит», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра», «Семейный экипаж».

Параллельно с парадом в парке Победы будут организованы мастер-классы для детей, работа интерактивных площадок и занятия йогой. Праздник детства продолжится семейной дискотекой и тематическим киносеансом.

День защиты детей будет отмечать и на Городище. Там с 13 часов начнут работу интерактивные площадки. Параллельно с детским праздником пройдет цветочный фестиваль. Участникам и победителям обещают полезные призы и сертификаты на покупку.
3 334
#парад колясок
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Комментарии (3)

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Серега

4 минуты назад
Очередной идиотизм - БРАВО!
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Губерния

15 минут назад
" Марш пустых кастрюль" когда намечается?
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Метель

21 минуту назад
Сбор заявок закрыт. Хи. Разнорядку в садики кинули-обеспечить явку. Принудиловка. А чтобы нормально организовать как в других городах-с привлечением спонсоров, организации призов и привлечением всех желающих на добровольной основе-на это умишка не хватило. Привет Киценко-вот он уровень "молодых перспективных управленцев". Как был колхоз, так и остался. Тьху..
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