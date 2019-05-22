Общество
41 минуту назад
К чему нужно быть готовыми выпускникам школ в нынешнем году
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Хватит ли мест в школах для всех первоклассников?
Что изменится в питании школьников осенью? Когда и где в Липецке откроются новые спорткомплексы?
Об этом говорим в программе "Точка зрения" с заместителем главы администрации города Липецка - Евгением Павловым.
Об этом говорим в программе "Точка зрения" с заместителем главы администрации города Липецка - Евгением Павловым.
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