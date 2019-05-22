К чему нужно быть готовыми выпускникам школ в нынешнем году

Хватит ли мест в школах для всех первоклассников?

Что изменится в питании школьников осенью? Когда и где в Липецке откроются новые спорткомплексы?

Об этом говорим в программе "Точка зрения" с заместителем главы администрации города Липецка - Евгением Павловым.