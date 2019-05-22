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Пенсионерка отдала 30 000 курортным мошенникам

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#мошенничество
Пенсионерка отдала 30 000 курортным мошенникам

21 мая в ОМВД России по Усманскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя женщина. 

Она рассказала полицейским, что 8 мая через Интернет купила за 30 тысяч рублей путевку в Абхазию, но до сих пор никаких документов подтверждающих покупку не получила. По заявлению потерпевшей полицейские проводят проверку..

В преддверии курортного сезона полицейские описывают несколько существующих способов мошенничеств с турами. 

Как мошенники наживаются на популярности отдыха в Абхазии

Самая распространенная схема обмана выглядит так: человек задает поиск по названию отеля в интернете, после чего попадает на сайт мошенников.

«Чтобы ложь была убедительнее, не скупись на правду» - примерно такой логике следуют ловкачи. Сайт сделан профессионально и находится в топе поисковых систем. На ресурсе размещена достоверная информация об отеле и яркие фотографии, демонстрирующие условия проживания и питание. Далее правда заканчивается. Попавшего на крючок начинают прессовать отзывами подставных пользователей и дожимают невероятными скидками. Если у посетителя и были сомнения в подлинности сайта, то после такой обработки бдительность улетучивается.

Перевод на счет полной стоимости путевки – непременное условие. Мошенники отвечают на все возникающие вопросы, отвечают на звонки или электронные письма. После получения денег на связь с покупателями уже никто не выходит. Большинство жертв такого мошенничества узнают о том, что их обманули, уже в Абхазии, когда в отеле им сообщают, что такой путевки нет в природе.

Как обезопасить себя

Решив бронировать жилье онлайн, проверяйте репутацию сайта, на котором будет осуществляться бронь.

Рекомендуем покупать путевки в офисах турфирм с договором и кассовым чеком, а если пришлось оплачивать в Интернете, надо проверить ресурсы на добросовестность.

Призываем планирующих отдых быть внимательными, обращать внимание на банковские реквизиты и не вносить полную стоимость путевки сразу.

Будьте осторожны, не доверяйте первым встречным, неизвестным сайтам. А лучше пользуйтесь уже проверенными сервисами для бронирования жилья, авиабилетов, экскурсий и т.п.

 Отдел информации и обще
5 733
#мошенничество

Комментарии (5)

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НЕ ПАТРИОТ

11 минут назад
липчанин, ну и что, что нет? Тётенька там просто отдохнуть хотела, а не гражданство получить)))
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Абхазец

32 минуты назад
липчанин, ты просто ДЕБИЛ! Оторвался от реальности, совок поганый!
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@

33 минуты назад
Липчанин, и что ты в политику лезешь? Если Абхазия вернется в Грузию, то лишится поддержки России. А так там очень дешевые тарифы на свет и газ, в отличие от наших тарифов. Поэтому Абхазия - суверенное государство.
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липчанин

40 минут назад
Нет такой страны - Абхазия, это часть Грузии!
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Рауль

46 минут назад
Отдых в Абхазии! недорага
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