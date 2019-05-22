Пенсионерка отдала 30 000 курортным мошенникам

21 мая в ОМВД России по Усманскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя женщина.

Она рассказала полицейским, что 8 мая через Интернет купила за 30 тысяч рублей путевку в Абхазию, но до сих пор никаких документов подтверждающих покупку не получила. По заявлению потерпевшей полицейские проводят проверку..



В преддверии курортного сезона полицейские описывают несколько существующих способов мошенничеств с турами.



Как мошенники наживаются на популярности отдыха в Абхазии



Самая распространенная схема обмана выглядит так: человек задает поиск по названию отеля в интернете, после чего попадает на сайт мошенников.



«Чтобы ложь была убедительнее, не скупись на правду» - примерно такой логике следуют ловкачи. Сайт сделан профессионально и находится в топе поисковых систем. На ресурсе размещена достоверная информация об отеле и яркие фотографии, демонстрирующие условия проживания и питание. Далее правда заканчивается. Попавшего на крючок начинают прессовать отзывами подставных пользователей и дожимают невероятными скидками. Если у посетителя и были сомнения в подлинности сайта, то после такой обработки бдительность улетучивается.



Перевод на счет полной стоимости путевки – непременное условие. Мошенники отвечают на все возникающие вопросы, отвечают на звонки или электронные письма. После получения денег на связь с покупателями уже никто не выходит. Большинство жертв такого мошенничества узнают о том, что их обманули, уже в Абхазии, когда в отеле им сообщают, что такой путевки нет в природе.



Как обезопасить себя



Решив бронировать жилье онлайн, проверяйте репутацию сайта, на котором будет осуществляться бронь.



Рекомендуем покупать путевки в офисах турфирм с договором и кассовым чеком, а если пришлось оплачивать в Интернете, надо проверить ресурсы на добросовестность.



Призываем планирующих отдых быть внимательными, обращать внимание на банковские реквизиты и не вносить полную стоимость путевки сразу.



Будьте осторожны, не доверяйте первым встречным, неизвестным сайтам. А лучше пользуйтесь уже проверенными сервисами для бронирования жилья, авиабилетов, экскурсий и т.п.



Отдел информации и обще

