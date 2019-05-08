Спорт

20 минут назад

Новое поколение липецкого плавания: нормативы мастеров спорта покоряют в 13 лет

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#Плавание
Новое поколение липецкого плавания: нормативы мастеров спорта покоряют в 13 лет

Вадим Клименищев завоевал второе «золото» первенства России, а Дарья Ручкина победила впервые с личным рекордом.

Вчера мы рассказывали о победе липецкого пловца Вадима Клименищева в Волгограде в первенстве России по плаванию среди юниоров до 16 лет на дистанции 200 метров баттерфляем.

Но эта «золотая» медаль оказалась не единственной для нашего земляка. На той же дистанции, но уже вольным стилем талантливый липчанин вновь пришел к финишу раньше всех с большим отрывом от преследователей. Результат ученика Ольги Кумановской - 1 минута 52,60 секунды превышает норматив мастера спорта. Второе место занял Александр Чикнайкин из Санкт-Петербурга, отставший почти на полторы секунды - 1.54,01. Ставший «бронзовым» призером Антон Силаев из Воронежа был медленнее нашего чемпиона на три секунды - 1.55,60.

Так же в Волгограде проходит и первенство России среди девушек 13-14 лет.

13-летняя Дарья Ручкина из ОК СШОР выиграла «золотую» медаль в заплыве на 1 500 метров вольным стилем. Для этого Дарье пришлось плыть, как никогда в жизни: она установила личный рекорд 17 минут 27,13 секунды и впервые в жизни выполнила норматив мастера спорта. Подготовила спортсменку Галина Курышина.

На этой дистанции наша Влада Кувардина заняла 4-е место - 17.50,85, Дарья Каймонова была 5-й - 17.54,05.

Ручкина вышла на старт заплыва вольным стилем на 400 метров, и здесь остановилась в шаге от пьедестала почета на 4-м месте - 4.31,02.

Сегодня у наших земляков есть шанс пополнить коллекцию наград. Клименищева ждут соревнования на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а Ручкину – финал 800-метровки вольным стилем.

Фото surfingbird.ru

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#Плавание

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