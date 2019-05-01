59 минут назад
200 коммунистов шагают по Липецку
В Липецке началась первомайская демонстрация сторонников левых партий. Около двухсот человек под красными знаменами и транспарантами идут по улице Космонавтов, далее по центру города к площади Революции, где в 12.00 начнется митинг.
Демонстранты требуют отставки правительства, отмены повышения пенсионного возраста, введения прогрессивной шкалы налогообложения и жесткого контроля над ценами и тарифами.
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15.04.2019 12:17Общество
Ленин , Сталин , КПСС, СССР !
1917
Ахламонов
Такой ляять
Коммуняки
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