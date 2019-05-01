Политика

59 минут назад

200 коммунистов шагают по Липецку

7 422
#демонастрация
200 коммунистов шагают по Липецку

В Липецке началась первомайская демонстрация сторонников левых партий. Около двухсот человек под красными знаменами и транспарантами идут по улице Космонавтов, далее по центру города к площади Революции, где в 12.00 начнется митинг.

В шествии и митинге участвуют сторонники КПРФ, общественных организаций "Союз советских офицеров", ВЖС "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи...

Демонстранты требуют отставки правительства, отмены повышения пенсионного возраста, введения прогрессивной шкалы налогообложения и жесткого контроля над ценами и тарифами.



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7 422
#демонастрация

Комментарии (7)

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Ленин , Сталин , КПСС, СССР !

3 минуты назад
1917, ..вали в свою западень , бандера недобитая
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1917

12 минут назад
когда же памятники Ленину начнут демонтировать и улицам давать старые названия? когда прекратится мракобесие, когда труп с красной площади уберут? ходят все митингуют, зачем? толку ноль давно
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Ахламонов

20 минут назад
Ну вот и хорошо, пусть шагают, а я пока домой в Мюнхен слетаю.
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Такой ляять

38 минут назад
Бред и клоунада
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Коммуняки

43 минуты назад
Опять совки, как надоели
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счёт фактура

43 минуты назад
ага особенно когда КПРФ уходят с голосований а потом универсальная отговорка: "мы белые пушистые, мы в этом не участвовали, мы за народ" не стыдно? болтовня одна
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Фобос

47 минут назад
ДАа , ПРЕДАЛИ депутаты СЫРЁЖУ Иванова !
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