200 коммунистов шагают по Липецку

В Липецке началась первомайская демонстрация сторонников левых партий. Около двухсот человек под красными знаменами и транспарантами идут по улице Космонавтов, далее по центру города к площади Революции, где в 12.00 начнется митинг.

В шествии и митинге участвуют сторонники КПРФ, общественных организаций "Союз советских офицеров", ВЖС "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи...



Демонстранты требуют отставки правительства, отмены повышения пенсионного возраста, введения прогрессивной шкалы налогообложения и жесткого контроля над ценами и тарифами.







