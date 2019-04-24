Пропавший первоклассник нашелся

Парень жив

Пропавший сегодня первоклассник нашелся, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".



С мальчиком все в порядке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мальчика нашли в микрорайоне "Европейский". Он объяснил, что просто гулял.



Парень прогулялся за два микророрайна, от 24-го, где учился, до "Европейского". На это у него ушло несколько часов.



