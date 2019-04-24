Общество

43 минуты назад

Пропавший первоклассник нашелся

10 1094
#поиск пропавших
Пропавший первоклассник нашелся

Парень жив

Пропавший сегодня первоклассник нашелся, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

С мальчиком все в порядке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мальчика нашли  в микрорайоне "Европейский". Он объяснил, что просто гулял.

Парень прогулялся за два микророрайна, от 24-го, где учился, до "Европейского". На это у него ушло несколько часов.

10 1094
#поиск пропавших

Комментарии (10)

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Шурик

12 минут назад
Искал «Катящиеся камни»,куда ещё подаётся ребёнку.
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Галина

12 минут назад
А я ложку мёда в бочку дёгтя: были бы плохие родители - не подняли ьы такой шум, а сидели бы, ждали! Надеюсь, засранцу выпишут, и всё будет нормально!
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ОЧЕНЬ ПРОСТО

21 минуту назад
Это весна...
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123

24 минуты назад
Родителей на учет
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123

25 минут назад
А может там такие родители от которых хочется сбежать даже малышу
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Наташа

30 минут назад
Слава богу, бедные родители. Даже представлять страшно, что они пережили за эти часы...
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мама

31 минуту назад
Слава Богу!!!! Главное жив и здоров!!!
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Нет,

34 минуты назад
наверно, 2-ку получил
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Выпороть

35 минут назад
Шкодника-негодника
ответить

наверно

38 минут назад
курил за углом
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