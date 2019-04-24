Общество
43 минуты назад
Пропавший первоклассник нашелся
10 1094
Парень жив
Пропавший сегодня первоклассник нашелся, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
С мальчиком все в порядке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мальчика нашли в микрорайоне "Европейский". Он объяснил, что просто гулял.
Парень прогулялся за два микророрайна, от 24-го, где учился, до "Европейского". На это у него ушло несколько часов.
С мальчиком все в порядке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мальчика нашли в микрорайоне "Европейский". Он объяснил, что просто гулял.
Парень прогулялся за два микророрайна, от 24-го, где учился, до "Европейского". На это у него ушло несколько часов.
10 1094
Шурик
Галина
ОЧЕНЬ ПРОСТО
123
123
Наташа
мама
Нет,
Выпороть
наверно