Общество

25 минут назад

Скандал с данными пациентов в облздраве:«Будут приняты меры вплоть до кадровых решений»

3 798
#пациенты #персональные данные #проверка
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Скандал с данными пациентов в облздраве:«Будут приняты меры вплоть до кадровых решений»

Региональная администрация инициировала собственную проверку.

Курирующий вопросы здравоохранения заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин прокомментировал ситуацию с публикацией персональных данных пациентов на портале государственных закупок. Вице-губернатор не исключает, что возможны увольнения.

- По актам появления информации в СМИ о размещении в открытом доступе персональных данных пациентов администрацией Липецкой области начата служебная проверка. По ее результатам будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры, вплоть до кадровых решений, - сообщил Александр Ильин через телеграмм-канал региональной администрации.

Ранее сообщалось, что в отношении управлении здравоохранения будет проведена проверка управлением прокуратуры Липецкой области по надзору за соблюдением федерального законодательства. Ее результаты должны быть известны к концу апреля.

Напомним, накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что движение «Пациентский контроль» при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах на путевки для пациентов нашло в документах диагнозы, личные данные и адреса людей.
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#пациенты #персональные данные #проверка
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Комментарии (3)

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????

7 минут назад
Да,.... Воронеж мстит по крупному......
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))))

11 минут назад
Нужны рабочие непыльные места для собственных шлюх и отпрысков! Вот и вся проверка!
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Русский и Шокерфейс

15 минут назад
Колхоз не куда от него не убежишь.
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