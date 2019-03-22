Общество
25 минут назад
Скандал с данными пациентов в облздраве:«Будут приняты меры вплоть до кадровых решений»
Региональная администрация инициировала собственную проверку.
Курирующий вопросы здравоохранения заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин прокомментировал ситуацию с публикацией персональных данных пациентов на портале государственных закупок. Вице-губернатор не исключает, что возможны увольнения.
- По актам появления информации в СМИ о размещении в открытом доступе персональных данных пациентов администрацией Липецкой области начата служебная проверка. По ее результатам будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры, вплоть до кадровых решений, - сообщил Александр Ильин через телеграмм-канал региональной администрации.
Ранее сообщалось, что в отношении управлении здравоохранения будет проведена проверка управлением прокуратуры Липецкой области по надзору за соблюдением федерального законодательства. Ее результаты должны быть известны к концу апреля.
Напомним, накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что движение «Пациентский контроль» при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах на путевки для пациентов нашло в документах диагнозы, личные данные и адреса людей.
- По актам появления информации в СМИ о размещении в открытом доступе персональных данных пациентов администрацией Липецкой области начата служебная проверка. По ее результатам будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры, вплоть до кадровых решений, - сообщил Александр Ильин через телеграмм-канал региональной администрации.
Ранее сообщалось, что в отношении управлении здравоохранения будет проведена проверка управлением прокуратуры Липецкой области по надзору за соблюдением федерального законодательства. Ее результаты должны быть известны к концу апреля.
Напомним, накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что движение «Пациентский контроль» при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах на путевки для пациентов нашло в документах диагнозы, личные данные и адреса людей.
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