Происшествия
сегодня, 13:42
«Он называл малыша свиньей и желал ему смерти»
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В Липецком областном суде завершено следствие по делу о гибели двухлетнего ребёнка. Сегодня в суде прошли прения сторон.
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Напомним, 25-летний житель Липецка Владимир Царёв обвиняется в смерти двухлетнего ребёнка своей бывшей сожительницы. В октябре 2017 года, когда мать мальчика была на работе, малыша экстренного госпитализировали в областную детскую больницу. Врачам не удалось спасти ребёнка - он умер от последствий черепно-мозговой травмы. При осмотре тела мальчика врачи нашли следы сильных побоев, около 40 синяков; на мальчике буквально не было живого места. Владимира Царёва задержали и он признался, что несколько раз ударил сына сожительницы.
В ходе судебного следствия показания дал старший брат погибшего мальчика. Он указал на Царёва, как на человека, который в конце октября 2017 года дважды сильно ударил по голове его брата. Защитник Царёва стоит на том, смерть ребёнка повлекли не действия его клиента. Его позицию поддерживает бабушка мальчика. Она считает, что мать ребёнка должна быть признана не потерпевшей, а соучастницей преступления.
Судья Олег Мирошник в ходе прений предоставил слово стороне обвинения. Прокурор Нина Гончарова обратила внимание присяжных на показаниях единственного свидетеля событий - 8-летнего брата погибшего мальчика. А вот объективность показаний взрослых государственный обвинитель поставила под сомнение. Нина Гончарова считает, что им, в том числе - и матери ребёнка, есть что скрывать от суда. Поэтому прокурор просила присяжных обратить внимание на показания младшеклассника, вещественные доказательства и данные экспертиз. Одним из доказательств стали записи телефонных разговоров между Царёвым и его сожительницей. Прокурор провела лишь отрывки из них, где мужчина называл младшего сына женщины свиней, мелкой тварью, говорит, что надевает ему грязные подгузники на голову и желает ему смерти.
Прокурор считает доказанными, как криминальный характер смерти ребёнка, так и причастность к ней Царёва. Гончарова уверена, что у Царева был мотив убийства. Исходя из ее позиции, мужчина не мог терпеть того, что ребёнок не умеет пользоваться горшком и портит подгузники, а Цареву, приходится за ним ухаживать. Прокурор поддержала свою позицию записью телефонного разговора, где мужчина говорит сожительнице: «Эта свинья весь вечер концерт устраивает, ссыт в подгузник».
Далее слово было предоставлено матери погибшего ребёнка. Она начала с того, что никому не пожелает похоронить своего ребёнка. Женщина призналась, что пользуется помощью психолога и принимает успокоительные, ей до сих пор трудно осознать произошедшую трагедию. Сбиваясь на всхлипывания, мать мальчика сказала, что очень жалеет о том дне, когда познакомилась с Царевым. Она уверена, что никто, кроме него, не мог убить ее сына. Женщина попросила присяжных признать Царева виновным в убийстве и назначить ему самое строгое наказание. Мать ребёнка также вспомнила циничный вопрос Царева, когда они встретились на очной ставке - будет ли она его ждать. Женщине не нужно его раскаяние, она просит наказания для бывшего сожителя.
Отец малыша поддержал позицию прокурора и матери мальчика. Мужчина считает, что вина Царева доказана.
Другая позиция у адвоката Владимира Царёва Александра Ретюнских. Защитник подсудимого уверен, что у стороны обвинения нет ни одного неопровержимого доказательства причастности его клиента к смерти мальчика. Адвокат поставил под сомнение показания брата погибшего, его матери. Защитник указал, что показания мальчика противоречат физике, а в показаниях матери самые важные сведения - высказанное ей Царевым признание в убийстве - появляются в деле почти через год. Александр Ретюнских назвал такую ситуацию грязным ходом следствия.
В защиту Царева, считает адвокат, говорят данные экспертизы. Из неё следует, что смертельные для малыша травмы могли быть нанесены за 3-5 суток до того, как мальчик потерял сознание. То есть, вероятно, что кто-то другой, а не Царёв, при котором мальчик потерял сознание, бил малыша по голове. Вместе с этим эксперт нашёл на лбу мальчика синяк размером примерно три на четыре сантиметра, что намного меньше кулака подсудимого. Такая травма могла быть получена в результате удара скалкой.
Скалка всплыла в деле о смерти неслучайно. Сторона защиты считает, что именно этот предмет, таинственно пропавший после смерти ребенка, стал орудием преступления. Царев и мать мальчиков с ее помощью лечили у детей плоскостопие. В конце октября 2017 года скалка пропала, а двухлетний мальчик вдруг снизил активность и потом став совсем вялым. Адвокат намекал на то, что кто-то ударил скалкой мальчика задолго до того, как ребёнок в присутствии Царева потерял сознание. Вместе с этим Ретюнских сделал акцент на показаниях свидетелей, которые утверждали, что мать мальчиков практиковала телесные наказания, была с детьми груба и несдержанна, склонна к истерикам, могла придушить мальчиков и вообще не хотела детей.
Владимир Царёв не признал вину в убийстве мальчика. Он сказал, что многое переосмыслил в заключении, научился отделять добро от зла, друзей - от неприятелей. Царёв сказал, что нашёл в жизни цель, сидя за решёткой. Подсудимый поблагодарил государственного обвинителя за то, что услышал о себе много нового и «хорошего». Заканчивая свои реплики, Царёв благодарил присяжных и снова говорил, что он не виновен.
В понедельник подсудимому будет предоставлено последнее слово.
В ходе судебного следствия показания дал старший брат погибшего мальчика. Он указал на Царёва, как на человека, который в конце октября 2017 года дважды сильно ударил по голове его брата. Защитник Царёва стоит на том, смерть ребёнка повлекли не действия его клиента. Его позицию поддерживает бабушка мальчика. Она считает, что мать ребёнка должна быть признана не потерпевшей, а соучастницей преступления.
Судья Олег Мирошник в ходе прений предоставил слово стороне обвинения. Прокурор Нина Гончарова обратила внимание присяжных на показаниях единственного свидетеля событий - 8-летнего брата погибшего мальчика. А вот объективность показаний взрослых государственный обвинитель поставила под сомнение. Нина Гончарова считает, что им, в том числе - и матери ребёнка, есть что скрывать от суда. Поэтому прокурор просила присяжных обратить внимание на показания младшеклассника, вещественные доказательства и данные экспертиз. Одним из доказательств стали записи телефонных разговоров между Царёвым и его сожительницей. Прокурор провела лишь отрывки из них, где мужчина называл младшего сына женщины свиней, мелкой тварью, говорит, что надевает ему грязные подгузники на голову и желает ему смерти.
Прокурор считает доказанными, как криминальный характер смерти ребёнка, так и причастность к ней Царёва. Гончарова уверена, что у Царева был мотив убийства. Исходя из ее позиции, мужчина не мог терпеть того, что ребёнок не умеет пользоваться горшком и портит подгузники, а Цареву, приходится за ним ухаживать. Прокурор поддержала свою позицию записью телефонного разговора, где мужчина говорит сожительнице: «Эта свинья весь вечер концерт устраивает, ссыт в подгузник».
Далее слово было предоставлено матери погибшего ребёнка. Она начала с того, что никому не пожелает похоронить своего ребёнка. Женщина призналась, что пользуется помощью психолога и принимает успокоительные, ей до сих пор трудно осознать произошедшую трагедию. Сбиваясь на всхлипывания, мать мальчика сказала, что очень жалеет о том дне, когда познакомилась с Царевым. Она уверена, что никто, кроме него, не мог убить ее сына. Женщина попросила присяжных признать Царева виновным в убийстве и назначить ему самое строгое наказание. Мать ребёнка также вспомнила циничный вопрос Царева, когда они встретились на очной ставке - будет ли она его ждать. Женщине не нужно его раскаяние, она просит наказания для бывшего сожителя.
Отец малыша поддержал позицию прокурора и матери мальчика. Мужчина считает, что вина Царева доказана.
Другая позиция у адвоката Владимира Царёва Александра Ретюнских. Защитник подсудимого уверен, что у стороны обвинения нет ни одного неопровержимого доказательства причастности его клиента к смерти мальчика. Адвокат поставил под сомнение показания брата погибшего, его матери. Защитник указал, что показания мальчика противоречат физике, а в показаниях матери самые важные сведения - высказанное ей Царевым признание в убийстве - появляются в деле почти через год. Александр Ретюнских назвал такую ситуацию грязным ходом следствия.
В защиту Царева, считает адвокат, говорят данные экспертизы. Из неё следует, что смертельные для малыша травмы могли быть нанесены за 3-5 суток до того, как мальчик потерял сознание. То есть, вероятно, что кто-то другой, а не Царёв, при котором мальчик потерял сознание, бил малыша по голове. Вместе с этим эксперт нашёл на лбу мальчика синяк размером примерно три на четыре сантиметра, что намного меньше кулака подсудимого. Такая травма могла быть получена в результате удара скалкой.
Скалка всплыла в деле о смерти неслучайно. Сторона защиты считает, что именно этот предмет, таинственно пропавший после смерти ребенка, стал орудием преступления. Царев и мать мальчиков с ее помощью лечили у детей плоскостопие. В конце октября 2017 года скалка пропала, а двухлетний мальчик вдруг снизил активность и потом став совсем вялым. Адвокат намекал на то, что кто-то ударил скалкой мальчика задолго до того, как ребёнок в присутствии Царева потерял сознание. Вместе с этим Ретюнских сделал акцент на показаниях свидетелей, которые утверждали, что мать мальчиков практиковала телесные наказания, была с детьми груба и несдержанна, склонна к истерикам, могла придушить мальчиков и вообще не хотела детей.
Владимир Царёв не признал вину в убийстве мальчика. Он сказал, что многое переосмыслил в заключении, научился отделять добро от зла, друзей - от неприятелей. Царёв сказал, что нашёл в жизни цель, сидя за решёткой. Подсудимый поблагодарил государственного обвинителя за то, что услышал о себе много нового и «хорошего». Заканчивая свои реплики, Царёв благодарил присяжных и снова говорил, что он не виновен.
В понедельник подсудимому будет предоставлено последнее слово.
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ох ты и недалекий, предыдущий комментатор.
Этот адвокат Ретюня подтверждает
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