На бродячих животных в Липецке потратят до 6,2 млн рублей

В эту сумму оценили отлов, содержание и уничтожение бездомных псов и котов.

Управление главного смотрителя объявило тендер на отлов, содержание и умерщвление бездомных животных в Липецке. Эти услуги чиновники оценили в 6 194 000 рублей.



В техническом задании подрядчику не ставится определенной цели по числу отловленных или убитый кошек и собак. Главное условия — принимать и исполнять заявки на отлов с момента заключения договора вплоть до 1 января 2020 года. На каждый вызов и по каждому животному исполнитель будет вести документацию. Здоровых животных ждут стерилизация, чипирование, обработка от паразитов и возвращение в среду обитания, больных — утилизация. Цены на все эти услуги за год немного изменились. Отлов подорожал с 870 до 1 000 рублей, утилизация выросла в цене на 4 рубля, до 164 рублей.



Электронный аукцион запланирован на 14 января. При успешном завершения тендера подрядчик приступит к исполнению контракта уже в феврале. Услуги оплатят из бюджета Липецкой области.