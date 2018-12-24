Общество

12 минут назад

На бродячих животных в Липецке потратят до 6,2 млн рублей

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#тендер #отлов #животные
На бродячих животных в Липецке потратят до 6,2 млн рублей

В эту сумму оценили отлов, содержание и уничтожение бездомных псов и котов.

Управление главного смотрителя объявило тендер на отлов, содержание и умерщвление бездомных животных в Липецке. Эти услуги чиновники оценили в 6 194 000 рублей.

В техническом задании подрядчику не ставится определенной цели по числу отловленных или убитый кошек и собак. Главное условия — принимать и исполнять заявки на отлов с момента заключения договора вплоть до 1 января 2020 года. На каждый вызов и по каждому животному исполнитель будет вести документацию. Здоровых животных ждут стерилизация, чипирование, обработка от паразитов и возвращение в среду обитания, больных — утилизация. Цены на все эти услуги за год немного изменились. Отлов подорожал с 870 до 1 000 рублей, утилизация выросла в цене на 4 рубля, до 164 рублей.

Электронный аукцион запланирован на 14 января. При успешном завершения тендера подрядчик приступит к исполнению контракта уже в феврале. Услуги оплатят из бюджета Липецкой области.
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#тендер #отлов #животные

Комментарии (2)

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Лида

1 минуту назад
Деньги украдут а делать ничего не будут
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mzla

3 минуты назад
А бродячих лис типа ловить не будут?
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