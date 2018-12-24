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За трое суток на дорогах Липецкой области погибли два человека, пострадали - 12
Автоинспекторы выявили 1479 нарушений ПДД.
В тот же день в Лебедянском районе около половины пятого вечера на трассе Липецк – Данков «ВАЗ-2115» под управлением 33-летней женщины столкнулся со «Шкодой» под управлением 28-летнего мужчины. В столкновении пострадали две пассажирки «пятнадцатой». С травмами их доставили в больницу.
22 декабря в Ельце около четырех часов дня в 3-м Ламском переулке 26-летний водитель «Киа» допустил наезд на 83-летнюю женщину. С травмами женщину госпитализировали.
23 декабря в Чаплыгинском районе в деревне Воскресенское в половине восьмого вечера на улице Центральной водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 59-летнего мужчину, который получил смертельную травму.
В Усмани около часа дня 43-летний водитель «Рено» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Калиной» под управлением 57-летней женщины, которая была доставлена в больницу.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1479 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 129.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 573 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 107 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.