За трое суток на дорогах Липецкой области погибли два человека, пострадали - 12

Автоинспекторы выявили 1479 нарушений ПДД.



Как сообщает УГИБДД про Липецкой области, 21 декабря в Елецком районе в половине шестого вечера на трассе Орел – Тамбов 40-летняя женщина за рулем «БМВ», по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Исузу», «Газелью» и «Фольксвагеном» . В ДТП пострадал 15-летний пассажир «БМВ» – он получил травмы, от госпитализации отказался. Женщина-водитель скончалась в машине скорой помощи.

В тот же день в Лебедянском районе около половины пятого вечера на трассе Липецк – Данков «ВАЗ-2115» под управлением 33-летней женщины столкнулся со «Шкодой» под управлением 28-летнего мужчины. В столкновении пострадали две пассажирки «пятнадцатой». С травмами их доставили в больницу.

22 декабря в Ельце около четырех часов дня в 3-м Ламском переулке 26-летний водитель «Киа» допустил наезд на 83-летнюю женщину. С травмами женщину госпитализировали.

23 декабря в Чаплыгинском районе в деревне Воскресенское в половине восьмого вечера на улице Центральной водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 59-летнего мужчину, который получил смертельную травму.

В Усмани около часа дня 43-летний водитель «Рено» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Калиной» под управлением 57-летней женщины, которая была доставлена в больницу.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1479 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 129.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 573 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 107 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.