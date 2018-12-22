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сегодня, 12:45

Липецк чистят с помощью 69 единиц техники

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#снегопад.
Липецк чистят с помощью 69 единиц техники

Сегодня на магистралях Липецка работает 69 единиц техники, ещё семь тракторов чистят улицы частного сектора.

Как отметил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Востриков, этой декабрь оказался щедрым на осадки – фактически не было ни одного дня, когда не нужно было бы чистить или посыпать магистрали областного центра. С начала декабря вывезено 37 тысяч кубометров снега. Для сравнения прошлой зимой настоящий снег в городе выпал только в январе.


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#снегопад.

Комментарии (4)

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Калдырь

3 минуты назад
Эти 69 единиц техники помогают Вострикову весь декабрь чистить дырявый карман городского бюджета.
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Почему при чистке

13 минут назад
Снега трактористы не применяют плуги и бороны.Можно было проводить вспашку вечной мерзлоты до земли.Это б ускорило процесс снегоотделения.
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Справедливый

30 минут назад
Видел как они (техника) стоит на тракторном в ряд в 11.30!!!!! А как чистят не видел.снег идёт с ночи.
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Фокс

43 минуты назад
Это ровно на 37 тысяч кубометров больше, чем в 1913 году, а если поставить эти кубометры друг на друга, то они будут больше знаменитой Нотр-Дам де Пари
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