сегодня, 12:45
Липецк чистят с помощью 69 единиц техники
Сегодня на магистралях Липецка работает 69 единиц техники, ещё семь тракторов чистят улицы частного сектора.
Как отметил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Востриков, этой декабрь оказался щедрым на осадки – фактически не было ни одного дня, когда не нужно было бы чистить или посыпать магистрали областного центра. С начала декабря вывезено 37 тысяч кубометров снега. Для сравнения прошлой зимой настоящий снег в городе выпал только в январе.
Калдырь
Почему при чистке
Справедливый
Фокс