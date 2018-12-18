Погода в Липецке

сегодня, 12:16

В Липецкой области ночью до -20

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В Липецкой области ночью до -20

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области продолжит оказывать юго-западная периферия антициклона, ожидается холодная погода, местами небольшой снег, туман. Среднесуточные температуры воздуха составят от 9 до 12 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -20, днем от 8 до 13 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 14 до 16 градусов мороза, днем составит от 9 до 11 градусов мороза.

19 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 30 градусов мороза.

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Комментарии (1)

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сегодня, 12:44
Вот уже почти и завершился первый месяц Зимы! Так и до мая не далеко)))))
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