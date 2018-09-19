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Американский лидер прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии
Президент США Дональд Трамп назвал гибель российского самолета Ил-20 в Сирии очень печальным инцидентом.
Президент США Дональд Трамп назвал гибель российского самолета Ил-20 в Сирии очень печальным инцидентом, - передает РИА-Новости.
Глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой обвинил в случившемся Сирию и напомнил, что в результате крушения погибли "как минимум 14" российских военнослужащих.
"И это очень печальная вещь", — добавил он.
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху ранее созвонился с Путиным в связи с крушением Ил-20. Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за авиакатастрофу на Дамаск.
Глава кабмина добавил, что Израиль готов предоставить Москве все сведения для выяснения обстоятельств трагедии. В частности, Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.
Российский лидер Владимир Путин ранее, комментируя ранее потерю Ил-20 в Сирии, призвал не сравнивать ситуацию с событиями 2015 года, когда турецкий истребитель сбил бомбардировщик ВКС Су-24, потому что тогда это было сделано осознанно.
"Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", — подчеркнул президент.
Путин добавил, что отношение Москвы к случившемуся ранее разъяснило Минобороны РФ, предварительно согласовав с ним текст заявления.
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на вторник неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских самолета F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии (в этом регионе расположена российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, истребители ЦАХАЛ, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских ЗРК, в результате чего воздушное судно было уничтожено.
Министр обороны России Сергей Шойгу после инцидента с Ил-20 в Сирии уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана, что Москва ответит на действия израильтян, из-за которых погибли 15 российских военных.
Главное военно-следственное управление СК России позднее возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолета.
На месте происшествия совместно с представителями Минобороны работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины катастрофы.
Глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой обвинил в случившемся Сирию и напомнил, что в результате крушения погибли "как минимум 14" российских военнослужащих.
"И это очень печальная вещь", — добавил он.
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху ранее созвонился с Путиным в связи с крушением Ил-20. Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за авиакатастрофу на Дамаск.
Глава кабмина добавил, что Израиль готов предоставить Москве все сведения для выяснения обстоятельств трагедии. В частности, Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.
Российский лидер Владимир Путин ранее, комментируя ранее потерю Ил-20 в Сирии, призвал не сравнивать ситуацию с событиями 2015 года, когда турецкий истребитель сбил бомбардировщик ВКС Су-24, потому что тогда это было сделано осознанно.
"Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", — подчеркнул президент.
Путин добавил, что отношение Москвы к случившемуся ранее разъяснило Минобороны РФ, предварительно согласовав с ним текст заявления.
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на вторник неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских самолета F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии (в этом регионе расположена российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, истребители ЦАХАЛ, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских ЗРК, в результате чего воздушное судно было уничтожено.
Министр обороны России Сергей Шойгу после инцидента с Ил-20 в Сирии уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана, что Москва ответит на действия израильтян, из-за которых погибли 15 российских военных.
Главное военно-следственное управление СК России позднее возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолета.
На месте происшествия совместно с представителями Минобороны работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины катастрофы.