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Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 70 человек

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Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 70 человек

Еще 60 человек пропали без вести

В Японии погибли уже 70 человек в результате не прекращающихся несколько дней ливневых дождей и оползней в центральной и западной частях страны, сообщает ТАСС.

Еще 60 человек остаются пропавшими без вести. 

Для продолжения поисковых операций на юго-запад и запад Японии направили 54 тыс. спасателей, военных, полицейских и пожарных.

Обильные осадки продолжаются в Японии уже несколько дней из-за влияния тайфуна «Прапирун», который 4 июля прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления.
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