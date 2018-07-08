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Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 70 человек
Еще 60 человек пропали без вести
В Японии погибли уже 70 человек в результате не прекращающихся несколько дней ливневых дождей и оползней в центральной и западной частях страны, сообщает ТАСС.
Еще 60 человек остаются пропавшими без вести.
Для продолжения поисковых операций на юго-запад и запад Японии направили 54 тыс. спасателей, военных, полицейских и пожарных.
Обильные осадки продолжаются в Японии уже несколько дней из-за влияния тайфуна «Прапирун», который 4 июля прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления.
Еще 60 человек остаются пропавшими без вести.
Для продолжения поисковых операций на юго-запад и запад Японии направили 54 тыс. спасателей, военных, полицейских и пожарных.
Обильные осадки продолжаются в Японии уже несколько дней из-за влияния тайфуна «Прапирун», который 4 июля прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления.