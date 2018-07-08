Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 70 человек

Еще 60 человек пропали без вести

В Японии погибли уже 70 человек в результате не прекращающихся несколько дней ливневых дождей и оползней в центральной и западной частях страны, сообщает ТАСС.



Еще 60 человек остаются пропавшими без вести.



Для продолжения поисковых операций на юго-запад и запад Японии направили 54 тыс. спасателей, военных, полицейских и пожарных.



Обильные осадки продолжаются в Японии уже несколько дней из-за влияния тайфуна «Прапирун», который 4 июля прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления.

