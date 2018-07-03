Общество
сегодня, 11:21
В Липецке ищут фактурных бородачей и девушек из прошлого века
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В канун Дня города состоится конкурс причесок.
Музей народного и декоративно-прикладного искусства в рамках празднования Дня города 14 июня устроит на фестивале «Липецкое городище» конкурс исторических причесок в стиле модерн. Сейчас учреждение культуры занято поиском парикмахеров и моделей для состязания профессионалов.
- Подобный конкурс мы проводили в прошлом году. Тогда мы дали мастерам свободу выбора причесок — от ампира конца XVIII века до модерна начала XX века. Опыт оказался успешным, и в этот раз мы организуем конкурс в новом формате. Мастерам предлагается за час с небольшим создать прическу, характерную для рубежа XIX-XX веков, - уточнила директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Жирова. - Мы не ограничиваем фантазию мастеров и приветствуем завершенность образов, которые можно дополнить макияжем под стиль прически. Победителей, как и год назад, выберут посетители фестиваля «Липецкое городище». Отдельно будет проходить соревнование среди причесок для девушек и причесок для детей.
Музей уже открыл прием заявок от моделей для причесок. Нужны все - от девочек и девушек с длинными волосами до фактурных бородачей, так как в рамках конкурса будет устроено мастер-шоу от барбершопа. Если к мужчинам особых требований, кроме наличия бороды, нет, то среди барышень могут устроить кастинг. Организаторам конкурса важен типаж девушек, а вот костюмы для создания образа можно найти и в музее.
Свои заявки можно оставить в группе музея в социальной сети или рассказать о желании примерить на себя образ девушки из прошлого века по телефону 27-00-52 (Елена Колесникова).
- Подобный конкурс мы проводили в прошлом году. Тогда мы дали мастерам свободу выбора причесок — от ампира конца XVIII века до модерна начала XX века. Опыт оказался успешным, и в этот раз мы организуем конкурс в новом формате. Мастерам предлагается за час с небольшим создать прическу, характерную для рубежа XIX-XX веков, - уточнила директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Жирова. - Мы не ограничиваем фантазию мастеров и приветствуем завершенность образов, которые можно дополнить макияжем под стиль прически. Победителей, как и год назад, выберут посетители фестиваля «Липецкое городище». Отдельно будет проходить соревнование среди причесок для девушек и причесок для детей.
Музей уже открыл прием заявок от моделей для причесок. Нужны все - от девочек и девушек с длинными волосами до фактурных бородачей, так как в рамках конкурса будет устроено мастер-шоу от барбершопа. Если к мужчинам особых требований, кроме наличия бороды, нет, то среди барышень могут устроить кастинг. Организаторам конкурса важен типаж девушек, а вот костюмы для создания образа можно найти и в музее.
Свои заявки можно оставить в группе музея в социальной сети или рассказать о желании примерить на себя образ девушки из прошлого века по телефону 27-00-52 (Елена Колесникова).
3 937
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Рамзан
Кокос