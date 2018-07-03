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сегодня, 11:21

В Липецке ищут фактурных бородачей и девушек из прошлого века

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#кастинг #конкурс #прически #День города
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В Липецке ищут фактурных бородачей и девушек из прошлого века

В канун Дня города состоится конкурс причесок.

Музей народного и декоративно-прикладного искусства в рамках празднования Дня города 14 июня устроит на фестивале «Липецкое городище» конкурс исторических причесок в стиле модерн. Сейчас учреждение культуры занято поиском парикмахеров и моделей для состязания профессионалов.

- Подобный конкурс мы проводили в прошлом году. Тогда мы дали мастерам свободу выбора причесок — от ампира конца XVIII века до модерна начала XX века. Опыт оказался успешным, и в этот раз мы организуем конкурс в новом формате. Мастерам предлагается за час с небольшим создать прическу, характерную для рубежа XIX-XX веков, - уточнила директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Жирова. - Мы не ограничиваем фантазию мастеров и приветствуем завершенность образов, которые можно дополнить макияжем под стиль прически. Победителей, как и год назад, выберут посетители фестиваля «Липецкое городище». Отдельно будет проходить соревнование среди причесок для девушек и причесок для детей.

Музей уже открыл прием заявок от моделей для причесок. Нужны все - от девочек и девушек с длинными волосами до фактурных бородачей, так как в рамках конкурса будет устроено мастер-шоу от барбершопа. Если к мужчинам особых требований, кроме наличия бороды, нет, то среди барышень могут устроить кастинг. Организаторам конкурса важен типаж девушек, а вот костюмы для создания образа можно найти и в музее.

Свои заявки можно оставить в группе музея в социальной сети или рассказать о желании примерить на себя образ девушки из прошлого века по телефону 27-00-52 (Елена Колесникова).
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#кастинг #конкурс #прически #День города
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Комментарии (3)

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14 минут назад
Сейчас июЛь на дворе,на минутку!Мало того,что безграмотные,еще и с датами проблемы...Пора к специалистам...
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Рамзан

54 минуты назад
это надо чеченцев звать, или к мечети придти
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Кокос

сегодня, 11:44
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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