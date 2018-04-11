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Ревнивый убийца дважды ударил ножом сожительницу
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 49-летнего жителя села Казаки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Учитывая, что фигурант ранее судим за убийство, на время предварительного следствия был заключен под стражу. В ходе расследования вину в совершении преступления признал и, рассчитывая на снисхождение суда при назначении наказания, дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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