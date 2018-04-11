Ревнивый убийца дважды ударил ножом сожительницу

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 49-летнего жителя села Казаки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что 10 января 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в доме своей сожительницы, затеял с ней ссору и стал обвинять её в неверности. В ответ женщина пригрозила собрать его вещи и выставить на улицу. Разозлившись, обвиняемый взял нож и нанес 47-летней хозяйке дома два удара в грудную клетку. Раны оказались не смертельными. Приехавшая по вызову обвиняемого бригада «скорой медицинской помощи» доставила женщину в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы ее жизни нет.



Учитывая, что фигурант ранее судим за убийство, на время предварительного следствия был заключен под стражу. В ходе расследования вину в совершении преступления признал и, рассчитывая на снисхождение суда при назначении наказания, дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

