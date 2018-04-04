Авиатопливо в Липецке — самое дорогое в Центральном Черноземье

Цена перестала расти.

Федеральное агентство воздушного транспорта России представило данные о стоимости керосина для самоетов по итогам марта 2018 года. Положительный момент и для перевозчиков, и для пассажиров — отсутствие роста цены на керосин в Липецке. Отрицательный - его стоимость.



Все аэропорты столиц областей Центрального Черноземья показали стагнацию цены: нигде не произошло ни роста, ни падения стоимости. Самой дешевой заправка керосином окажется в аэропорту Воронежа. Там топливо стоит 31 356 рублей, хотя у другой компании можно найти аналогичное предложение за 40 000 рублей. В Тамбове услуга обойдется за 39 700 рублей. Белгородские поставщики предлагают керосин за 40 612 - 44 068 рублей. Еще дороже услуга в Курске - 45 864 рубля. Самой дорогой среди регионов Центрального Черноземья заправка оказалась в ОГКП «Липецкий аэропорт» - 50 106 рублей.



Напомним, авиатопливо резко подорожало в аэропорту «Липецк» в ноябре. Сразу на 31%. За месяц стоимость керосина выросла на 9 852 рубля и составила 41 631 рубль. Для сравнения, керосин в аэропорту «Шереметьево» тогда стоит 40 750 рублей. В Белгороде авиатопливо в ноябре подорожало примерно на 15%, в Воронеже — на 27%, в Курске — на 13%, Тамбове — на 6%.