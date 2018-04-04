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Авиатопливо в Липецке — самое дорогое в Центральном Черноземье

9 474
#керосин #топливо #аэропорт #цена
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Авиатопливо в Липецке — самое дорогое в Центральном Черноземье

Цена перестала расти.

Федеральное агентство воздушного транспорта России представило данные о стоимости керосина для самоетов по итогам марта 2018 года. Положительный момент и для перевозчиков, и для пассажиров — отсутствие роста цены на керосин в Липецке. Отрицательный - его стоимость.

Все аэропорты столиц областей Центрального Черноземья показали стагнацию цены: нигде не произошло ни роста, ни падения стоимости. Самой дешевой заправка керосином окажется в аэропорту Воронежа. Там топливо стоит 31 356 рублей, хотя у другой компании можно найти аналогичное предложение за 40 000 рублей. В Тамбове услуга обойдется за 39 700 рублей. Белгородские поставщики предлагают керосин за 40 612 - 44 068 рублей. Еще дороже услуга в Курске - 45 864 рубля. Самой дорогой среди регионов Центрального Черноземья заправка оказалась в ОГКП «Липецкий аэропорт» - 50 106 рублей.

Напомним, авиатопливо резко подорожало в аэропорту «Липецк» в ноябре. Сразу на 31%. За месяц стоимость керосина выросла на 9 852 рубля и составила 41 631 рубль. Для сравнения, керосин в аэропорту «Шереметьево» тогда стоит 40 750 рублей. В Белгороде авиатопливо в ноябре подорожало примерно на 15%, в Воронеже — на 27%, в Курске — на 13%, Тамбове — на 6%.
9 474
#керосин #топливо #аэропорт #цена
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Комментарии (9)

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Жить стало веселей

4 минуты назад
И бардюры самые дорогие в Черноземье, которым весь город обнесли, и проезд 25руб скоро.
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skrip

34 минуты назад
Заманчивое предложение Собянину-Давайте двигаться друг другу на встречу.Ваш метрополитен и наш скоростной трамвай из ваших списанных вагонов.
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Липчанин

57 минут назад
Так ведь Липецк - город миллионеров! Вместо автомобилей - у всех свои самолеты! А у остальных зарплаты выше чем в Москве в 10 раз! (Судя по стоимости проезда в общественном транспорте)
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Кор Рупь Цыя я

сегодня, 10:18
Стоимость авиационного топлива в отдельно взятом аэропорту прямо пропорциональна величине откатов, установленной в отдельно взятой области. Ну ни чего себе замутила - аж самой понравилось!
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Белокопытова

сегодня, 10:16
И платные парковки в центре города у нас будут самые дорогие!
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Ну очень старый

сегодня, 10:15
Что-то я забыл - а где самые высокие тарифы на пассажирские перевозки?
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кто-то где-то

сегодня, 10:14
что-то с3.14*дил теперь задок прикрывает
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царь

сегодня, 10:14
у ОП все по плану, он закупает керосин в США
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Епать Копать

сегодня, 10:12
И здесь отличились.
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