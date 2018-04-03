Еще три дороги затоплены в Липецкой области

Разлился Дон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня вечером из подъема в реке Дон оказались подтоплены дороги у сел Черепянь (длина подтопленного участка 50 метров), Селище (длина подтопленного участка 50 метров), Калиновка (длина подтопленного участка 80 метров) Лебедянского района.

При этом, вода поднялась над дорогами буквально за час: с 19.00 до 20.00 на разных участках уровень подъема составил от 235 до 310 сантиметров .



