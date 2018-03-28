Суд приостановил работу липецкого отделения партии «Великое Отечество»

Политической ячейке дали месяц на исправление нарушений.

Липецкий областной суд вынес решение приостановить деятельность регионального отделения партии «Великое Отечество». Мера вводится на месяц. За этот срок руководству областной политической ячейки нужно исправить выявленные нарушения.



Иск в адрес «Великого Отечества» направило региональное управление Министерства юстиции. Причиной для обращения в суд стало то, что указанный в документах партии гражданин заявил, что он не является руководителем областного подразделения «Великого Отечества», его полномочия прекращены. Сама партия больше не находится по указанному в учредительных документах адресу.



Административный ответчик в нарушение требований Федерального «О политических партиях» не представил в региональное Министерство юстиции соответствующие документы и обновленные данные. В адрес регионального отделения политической партии были вынесены неоднократные письменные предупреждения с указанием допущенных нарушений, которые не были устранены в установленные сроки. Когда дело дошло до суда, представители партии заявили, что готовы исполнить все законные требования в кратчайшие сроки, а работу ячейки просили не приостанавливать.



Региональное отделение партии «Великое Отечество» было зарегистрировано в декабре 2014 года. Главной целью партии декларировано восстановление полного государственного (военного, дипломатического, экономического и культурного) суверенитета России и возвращение её в число ведущих и сильнейших держав мира. Как утверждается на официальном сайте партии, по состоянию на конец мая 2016 года численность её членов достигла 50 тысяч человек.