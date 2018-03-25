Спорт

38 минут назад

«Липецк-Индезит» во второй раз огорчил «маленьких девочек»

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
«Липецк-Индезит» во второй раз огорчил «маленьких девочек»

Наши волейболистки выиграли и второй матч в Волгодонске.

Второй матч в Волгодонске с аутсайдером местным «Олимпом» липецкие волейболистки тоже завершили в свою пользу, на этот раз - 3:1.

Первая партия прошла, словно по инерции поле вчерашней игры, в которой победа досталась «Липецку-Индезиту» практически без борьбы.

Сегодня стартовый отрезок липчанки оставили за собой – 27:17. Однако во втором сете «Олимп» вдруг неожиданно взял реванш – 25:22.Оставшиеся партии прошли в упорной борьбе, но в концовках «индезиточки» все же дожимали соперниц: 25:21 и 25:22.

Судя по всему, липчанки останутся на 4-м месте – вряд ли «Воронеж», который за весь сезон не выиграл ни одного матча, сможет сегодня победить в Курске (вчерашняя игра предсказуемо завершилась в пользу «ЮЗГУ-Атома» - 3:1). Но перспективы у липецкой команды неплохие: следующие поединки она проведет как раз в Воронеже, и две победы уже можно записать себе в актив.

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"

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