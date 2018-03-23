В Липецке выберут ведущих праздника «Липецкие зори»

Департамент образования и Центр развития творчества «Левобережный» проводят конкурс ведущих праздника выпускников «Липецкие зори».

К участию приглашаются воспитанники школ города в возрасте от 16 до 18 лет, студенты средних и высших учебных заведений региона от 16 лет до 21 года. Количество участников от образовательного учреждения не ограничивается.

Предусмотрено три этапа конкурса. На первом - «Прослушивание вслепую» (кастинг) – претендентам предстоит в течение двух минут читать предложенный художественный текст. Наставники могут только слышать участников и выберут тех, кто их заинтересовал тембром голоса, дикцией, выразительностью, актерским мастерством, культурой речи. По результатам конкурсанты распределятся на группы, которые возглавят наставники. Второй этап - «Работа с наставниками». В течение двух недель в каждой из групп пройдут творческие встречи и мастер-классы. После чего наставник определит финалистов - не более трех человек из каждой группы - набравших наибольшее количество баллов. На третьем этапе «Финал» конкурсанты будут еженедельно принимать участие в творческих лабораториях, мастер-классах, теле- и радиоэфирах, посещать занятия с приглашенными работниками театров, радиостанций, телекомпаний и др.

В итоге определятся победители - не более 5 человек - набравшие наибольшее количество баллов. Они и станут ведущими городского праздника выпускников «Липецкие зори - 2018».

Желающим побороться за победу необходимо до 1 апреля 2018 года подать заявку по адресу: vipusknoy2018@list.ru . Первый этап конкурса состоится 13 апреля на базе школы №55.