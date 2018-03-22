Общество
сегодня, 16:09
Меховой салон попался на нарушениях
О меховых изделиях давали недостоверную информацию.
Специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности проверили 8 магазинов в Липецке. В одном из магазинов на улице Гагарина выявили нарушения.
- Были зафиксированы случаи нарушения Правил продажи отдельных видов товаров – на отдельных изделиях из меха (пальто из овчины) контрольный идентификационный знак (КиЗ) на изделиях содержал недостоверную информацию, на ценниках отсутствовала необходимая информация о товаре: вид меха и отделки изделия, цвет, - отмечает Управление потребительского рынка. - На отдельные виды пальто отсутствовал на маркировке состав изделия. Кроме того, на трикотажном кардигане отсутствовал ценник с указанием наименования товара и цены.
Контрольный идентификационный знак (КиЗ) представляет собой выполненную из специального гибкого материала полоску, содержащую встроенную радиочастотную метку – микрочип с передающей антенной. На поверхности КиЗ располагается графическая информация, а сама метка снабжена средствами полиграфической защиты.
Материалы информационно-аналитического наблюдения направлены в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
Фото www.liptorg-cp.ru
- Были зафиксированы случаи нарушения Правил продажи отдельных видов товаров – на отдельных изделиях из меха (пальто из овчины) контрольный идентификационный знак (КиЗ) на изделиях содержал недостоверную информацию, на ценниках отсутствовала необходимая информация о товаре: вид меха и отделки изделия, цвет, - отмечает Управление потребительского рынка. - На отдельные виды пальто отсутствовал на маркировке состав изделия. Кроме того, на трикотажном кардигане отсутствовал ценник с указанием наименования товара и цены.
Контрольный идентификационный знак (КиЗ) представляет собой выполненную из специального гибкого материала полоску, содержащую встроенную радиочастотную метку – микрочип с передающей антенной. На поверхности КиЗ располагается графическая информация, а сама метка снабжена средствами полиграфической защиты.
Материалы информационно-аналитического наблюдения направлены в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
Фото www.liptorg-cp.ru
Мера