Невменяемый житель области напал на полицейского

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 32 -летнего местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что в июле 2017 года сотрудники полиции обратили внимание на пьяного мужчину в общественном месте. Полицейские попытались доставить его в отдел, однако мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Но далеко уйти ему не удалось. Тогда нарушитель дважды ударил полицейского в лицо, причинив черепно-мозговую травму.



В ходе расследования уголовного дела допрошены потерпевший и свидетели произошедшего, проведены осмотры, проверки показаний на месте, а также комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, согласно выводам которой нарушитель страдает психическим заболеванием и напал на полицейского в состоянии невменяемости.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

