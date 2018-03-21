сегодня, 11:12
Невменяемый житель области напал на полицейского
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 32 -летнего местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В ходе расследования уголовного дела допрошены потерпевший и свидетели произошедшего, проведены осмотры, проверки показаний на месте, а также комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, согласно выводам которой нарушитель страдает психическим заболеванием и напал на полицейского в состоянии невменяемости.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Новосельцев Анатолий Ефремович
Л
Вот как раз
Зэка