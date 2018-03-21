Происшествия

сегодня, 11:12

Невменяемый житель области напал на полицейского

4 951
#насилие в отношении представителя власти
Невменяемый житель области напал на полицейского

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 32 -летнего местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что в июле 2017 года сотрудники полиции обратили внимание на пьяного мужчину в общественном месте. Полицейские попытались доставить его в отдел, однако мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Но далеко уйти ему не удалось. Тогда нарушитель дважды ударил полицейского в лицо, причинив черепно-мозговую травму. 

В ходе расследования уголовного дела допрошены потерпевший и свидетели произошедшего, проведены осмотры, проверки показаний на месте, а также комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, согласно выводам которой нарушитель страдает психическим заболеванием и напал на полицейского в состоянии невменяемости.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
4 951
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (4)

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Новосельцев Анатолий Ефремович

6 минут назад
Я тоже такой бываю , и прям почему то всегда полицая хочется ударить
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Л

42 минуты назад
Зэка, да какой он красава? Нажрался, превратился в животное! Ему всё равно было, кого ударить! Хотя бы и тебя! Не можешь пить водку - пей молоко! Позорище!
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Вот как раз

42 минуты назад
Он и вменяем)))
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Зэка

сегодня, 11:28
Мужик красава !!! Респект !!!
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