За один день в Усмани трудоустроили каждого второго безработного

А грязинцы прослушали советы от юристов по вопросам трудоустройства.

Каждый второй участник ярмарки вакансий в Усмани определился с новым местом трудоустройства.

Как сообщили в областном центре труда и занятости, искать работу на ярмарку пришли 67 человек. Из них 32 человека нашли себе занятие на предприятиях, испытывающих потребность в рабочих кадрах. Всем были выданы направления для трудоустройства.

А в Грязях параллельно состоялся «Правовой лекторий», на котором безработные получили юридические консультации по вопросам трудоустройства.



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