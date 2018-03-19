Общество

38 минут назад

За один день в Усмани трудоустроили каждого второго безработного

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#Работа #рынок труда
За один день в Усмани трудоустроили каждого второго безработного

А грязинцы прослушали советы от юристов по вопросам трудоустройства.

Каждый второй участник ярмарки вакансий в Усмани определился с новым местом трудоустройства.

Как сообщили в областном центре труда и занятости, искать работу на ярмарку пришли 67 человек. Из них 32 человека нашли себе занятие на предприятиях, испытывающих потребность в рабочих кадрах. Всем были выданы направления для трудоустройства.

А в Грязях параллельно состоялся «Правовой лекторий», на котором безработные получили юридические консультации по вопросам трудоустройства.

Фото news.sputnik.ru

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#Работа #рынок труда

Комментарии (1)

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WAX

24 минуты назад
Пусть работают государство все отберет.
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