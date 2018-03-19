На ритуальные услуги липчане потратили больше, чем на парикмахерские

10 406,3 млн. рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-феврале — на 3% больше, чем год назад.

Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно преобладали — их доля составила 39% от общего объема, на бытовые и телекоммуникационные пришлось по 14%, транспортные – 9%, услуги системы образования и медицинские услуги – по 7%.

Всего на бытовые услуги пришлось 1492,5 млн. рублей, что на 3% больше прошлогоднего. Здесь 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; 25% - ремонту и строительству жилья и других построек, 12% - ритуальные услуги и 11% - услуги парикмахерских, сообщает Липецкстат.