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На ритуальные услуги липчане потратили больше, чем на парикмахерские

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#ритуальные услуги
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На ритуальные услуги липчане потратили больше, чем на парикмахерские

10 406,3 млн. рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-феврале — на 3% больше, чем год назад.

Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно преобладали — их доля составила 39% от общего объема, на бытовые и телекоммуникационные пришлось по 14%, транспортные – 9%, услуги системы образования и медицинские услуги – по 7%.

 Всего на бытовые услуги пришлось 1492,5 млн. рублей, что на 3% больше прошлогоднего. Здесь 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; 25% - ремонту и строительству жилья и других построек, 12% - ритуальные услуги и 11% - услуги парикмахерских, сообщает Липецкстат.

 

2 497
#ритуальные услуги
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Комментарии (2)

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Черный Риэлтор

50 секунд назад
Даешь программу ритуальной ипотеки - "2 кв. м."
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Гость

30 минут назад
Плешивый рулит..Получайте на пенсию в 65 лет если до нее доживете
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