Пьесу Горького «Последние» поставили в музее

В Елецком краеведческом музее состоялась читка пьесы Максима Горького «Последние».

«Последние» были поставлены на елецкой сцене 7 ноября 2014 года московским режиссером Павлом Зобниным. Спектакль был по достоинству оценен публикой и театральными критиками. На фестивале «В зеркале сцены» в 2015 отмечены дипломами работы Андрея Скорова (роль Якова) и Александра Чурляева (роль Петра).

Проект «Бенефиса» «Театр расширяет границы» вновь позволил елецкому зрителю погрузиться в пространство художественного произведения, ощутить себя в мире героев пьес пьесу актеры сыграли прямо в елецком краеведческом музее.

Как сообщают в музее, творчество Максима Горького всегда вызывало полемику. Сегодня для старшего поколения самое трудное – освободиться от прежнего груза: взгляда на Горького как основателя эстетики социалистического реализма.

А ведь Горький – забытый автор семейных отношений. В центре внимания пьесы «Последние» отнюдь не социальная проблематика, не политические коллизии. Главным для зрителя становится разговор о семье. Но на этот раз вечная тема отцов и детей исследуется автором через призму преемственности поколений, того, как нерешенные проблемы родителей прорастают в их детях.

Фото: eletsmuseum.ru