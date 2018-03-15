43 минуты назад
Басманный суд продлил срок ареста директору ЛИКа
В Басманном суде Москвы не нашли оснований изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест и бывшей жены Валерия Клевцова.
Следствие обвиняет Валерия Клевцова в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»), а Любовь Клевцова обвиняется по ч.3 ст. 204.1 УК РФ («посредничество в коммерческом подкупе»). Гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей.
Сам Валерий Клевцов вины не признает. На одном из заседаний Басманного суда он заявил, что в СИЗО к нему «приходили высокие офицеры, представляющие особую правоохранительную структуру», которые вели с ним «убедительные разговоры, из которых следовало, что если он не начнет делать то, что ему скажут, будет плохо».
- Не в рамках уголовного дела, обвинение по которому мне предъявлено, они стали проводить со мной беседы на предмет дачи показаний в отношении третьих лиц, должностных лиц администрации Липецкой области. Когда я категорически отказался это сделать, мне стали поступать откровенные угрозы. Их я связываю с тем, что все, что делается, будет делаться и дальше, чтобы ужесточить мое пребывание в местах лишения свободы. Не далее как вчера меня в очередной раз посетили и снова сделали подобное предложение. Мне сказали, что я смогу выйти отсюда сразу же после того, как оговорю этих самых третьих лиц, - сказал тогда директор ЛИКа.
По итогам рассмотрения ходатайства в Басманном суде решили продлить срок содержания Валерия и Любови Клевцовых под стражей еще на три месяца в связи с некими открывшимися новыми обстоятельствами по делу. При этом суд в очередной раз проигнорировал заявление представителя Генпрокуратуры, ходатайствовавшей о возможности избрания 51-летней Любови Клевцовой, на иждивении которой находится тяжело больная мать и дочь-студентка, иной меры пресечения, в частности, домашнего ареста (семья обвиняемой сняла в Москве для этой цели квартиру).
Под стражей гендиректора ЛИКа находится с 19 июля прошлого года (он содержится в спецблоке 99/1 «Матросской тишины», известном как «кремлевский централ»), а его бывшая жена - с 19 августа (ее доставили в СИЗО из московского аэропорта сразу же после возвращения из Турции).
Напомним, что в последний день февраля сессия Липецкого горсовета приняла досрочный отказ от депутатского мандата гендиректора ЛИКа «по состоянию здоровья». Говорят, что Валерий Клевцов сознательно отказался быть депутатом, чтобы не считаться спецсубъектом права, и чтобы его уголовное дело в случае переквалификации на иную статью обвинения могло перейти из производства Следственного комитета в производство МВД (в таком случае гендиректор ЛИКа может быть переведен из СИЗО Москвы в СИЗО Липецка, как это было в случае с другим высокопоставленным подследственным, депутатом облсовета Александром Конаныхиным).
Коля
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Мент