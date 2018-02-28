Общество

вчера, 20:48

Историко-патриотическая игра собрала более 600 школьников

9 768
#образование #патриотизм
Историко-патриотическая игра собрала более 600 школьников

Лучшей оказалась команда 64-й гимназии.

Финал городской историко-патриотической спортивной игры «Вперед, мальчишки!», посвященной 75-летию Победы советских войск в битве под Сталинградом в 1943 году, состоялся в школе №59.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в окружных этапах игры приняли участие более 600 учащихся 5-7 классов из 49 общеобразовательных учреждений.

В финальном мероприятии приняли участие команды из 12 школ города: № 3, 5, 10, 20, 23, 28, 29, 44, 49, 59, 64, 68.

Команды приняли участие в строевом смотре, конкурсе военных плакатов, исторической викторине, спортивных соревнованиях. 156 учащихся демонстрировали свои знания и умения, ловкость и находчивость, слаженность в работе, выдержку и терпение при преодолении препятствий.

По итогам творческих, интеллектуальных, спортивных состязаний III место заняла команда лицея № 3, на II месте – команда школы № 29, I место присуждено команде гимназии № 64.

Фото doal.ru
9 768
#образование #патриотизм

Комментарии (9)

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Lillian Barrera

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Золотые слова

сегодня, 01:29
Могучий рывок в совок, поддерживаю МАРАЗМ
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Гимназист

вчера, 22:49
Помню в свое время тоже принимал участие в этих играх, 64 гимназия всегда была на первом! родная школа всегда чемпион
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Могучий рывок в совок

вчера, 22:16
Придурки административные,эволюцию еще никому не удалось остановить.Пройдет совсем немного времени и люди будут крутить у виска,вам в след!
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Привет

вчера, 22:05
Вот ты старая нонка ) Орлята учаться летать ;))
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Армия трясогузки

вчера, 22:03
Помню был такой фильм
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Нонка

вчера, 21:44
Буратины в строю Как вспомню школьные годы прелестные и вот эту дурь -жуть а ведь шагали даже девченки -жуткий милитаризм
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Калдырь

вчера, 21:29
На Историко-патриотическую игру загнали более 600 школьников
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короче

вчера, 21:17
это идиотизм, а не патриотизм
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