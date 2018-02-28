Историко-патриотическая игра собрала более 600 школьников

Лучшей оказалась команда 64-й гимназии.

Финал городской историко-патриотической спортивной игры «Вперед, мальчишки!», посвященной 75-летию Победы советских войск в битве под Сталинградом в 1943 году, состоялся в школе №59.



Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в окружных этапах игры приняли участие более 600 учащихся 5-7 классов из 49 общеобразовательных учреждений.



В финальном мероприятии приняли участие команды из 12 школ города: № 3, 5, 10, 20, 23, 28, 29, 44, 49, 59, 64, 68.



Команды приняли участие в строевом смотре, конкурсе военных плакатов, исторической викторине, спортивных соревнованиях. 156 учащихся демонстрировали свои знания и умения, ловкость и находчивость, слаженность в работе, выдержку и терпение при преодолении препятствий.



По итогам творческих, интеллектуальных, спортивных состязаний III место заняла команда лицея № 3, на II месте – команда школы № 29, I место присуждено команде гимназии № 64.



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