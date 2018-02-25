Липчан призывают дышать легко и свободно

Акция «Дыши легко и свободно!» будет проходить ежемесячно в различных поликлиниках Липецка и Ельца.

3 марта в Липецкой области стартует новая профилактическая акция. Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в этом году одним из направлений проекта «Здоровый регион» является организация профилактической акции «Дыши легко и свободно!». Акция включает в себя проведение в поликлиниках Липецка и Ельца профилактических осмотров с целью ранней диагностики болезней органов дыхания, а также оказание медико-профилактических консультаций, направленных на профилактику заболеваний дыхательной системы и пропаганду здорового образа жизни.



В течение 2018 года акция «Дыши легко и свободно!» будет проходить ежемесячно в различных поликлинических учреждениях Липецка и Ельца, что позволит охватить жителей всех районов данных городов. Для удобства работающего населения данное мероприятие организуется преимущественно в первую субботу месяца.



Старт профилактической акции «Дыши легко и свободно!» состоится 3 марта с 9.00 до 14.00 в поликлинике ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Тамбовская, д.1).



В рамках акции для всех желающих планируется проведение следующих обследований: антропометрия (измерение роста и веса, объема талии, вычисление индекса массы тела); измерение артериального давления и электрокардиография (для пациентов старше 40 лет); обследование на смокелайзере и пульсоксиметре; обследование на спирометре (измерение объемных и скоростных показателей дыхания); обследование на пикфлоуметре (определение скорости выдоха воздуха и степени сужения просвета бронхов); консультация врача-терапевта; консультация врача-пульмонолога (по показаниям).



Также в рамках акции планируется проведение специалистами Липецкого областного центра медицинской профилактики мастер-класса «Здоровое дыхание» по определению положительных и отрицательных факторов, влияющих на здоровье органов дыхания; проведение мастер-класса по дыхательной гимнастике «Дыши правильно!» инструктором по лечебной физкультуре Областного врачебно-физкультурного диспансера; консультирование населения по теме «Влияние курения на органы дыхания» психологом Липецкого областного наркологического диспансера; консультирование населения по теме «Вакцинопрофилактика болезней органов дыхания» специалистом отделения иммунопрофилактики Липецкой областной клинической инфекционной больницы; работа информационно-образовательной площадки с распространением полиграфической продукции по профилактике болезней органов дыхания и других социально значимых заболеваний, организованная Липецким областным центром медицинской профилактики. Кроме того, все участники профилактической акции «Дыши легко и свободно!» пройдут анкетирование и получат полиграфию с пожеланием здоровья от волонтеров Липецкого медицинского колледжа.



Для участия в акции приглашается население, прикрепленное и проживающее на территории обслуживания поликлиники Горбольницы "Свободный Сокол". Открыта предварительная запись в регистратуре.

