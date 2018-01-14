В понедельник на нескольких улицах Липецка не будет воды

ЛГЭК сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 15.01.2018 г. будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

1. С 09:00 до 20:00 ул. Студеновская, 51, 49, 65, 47; ул. Елецкая, 57, 67, 63 (Школа №8) для устранения утечки на водопроводе Д – 100 мм. по адресу: Студеновская, 55

Подвоз воды: ул. Елецкая, 63 (Школа % 8), по заявкам жителей.

2. С 09:00 до 16:00 верхние этажи ул. Липовская, 6/4, 8, 10, 12 в связи с отключение электроэнергии на ВНСП № 60 по адресу: Липовская, 10

Подвоз воды: по заявкам жителей.

3. С 09:00 до 20:00 ул. Стаханова, 18а, 18, 22, 22а, 20а, 20, 18б, 16а, 8а, 8, 10, 10а (Спорт. Школа), 10б, 12, 12/1, 16, 14, 2, 4, 6; ул. Смургиса, 3, 5, 7, 3а (Д/с № 23), 9, 11, 4, 8, 6, 10, 12; ул. Водопьянова, 37, 39, 41 для устранения утечки на водопроводе Д – 100 мм. по адресу: ул. Стаханова, 6.

Подвоз воды: ул. Стаханова, 10а (Спорт. Школа); ул. Смургиса, 3а (Д/с №23); по заявкам потребителей.

4. С 10:00 до 24:00 пр. Мира, 13 для замены участка трубопровода Д – 100 мм. по адресу: пр. Мира, 13.