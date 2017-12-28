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вчера, 18:24

В Донбассе прошел крупный обмен пленными

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#Донбасс #обмен #пленные #Украина #война
В Донбассе прошел крупный обмен пленными

В Донбассе произошел один из самых массовых обменов пленными, захваченными в ходе конфликта. Предновогоднему освобождению украинских силовиков и сторонников ДНР и ЛНР предшествовали переговоры и консультации на уровне глав государств: Украины, России, Германии и Франции.

Обмен пленными 27 декабря стал крупнейшим за три года боевых действий в Донбассе. Было оговорено, что Киев передаст республикам более 300 человек, а они в ответ — 74 человека. Процедура была запланирована на полдень по киевскому времени (13:00 по московскому времени), но началась почти на два часа позже.

Ряд СМИ сообщил об итогах обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и украинскими властями.

ДНР передала Киеву в среду 58 человек, в ДНР возвращаются 165 человек, сообщает сайт «Громадське ТВ». Согласно другим данным, в Донбассе были освобождены 74 пленных, находившихся на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74.

В свою очередь представитель Украины Виктор Медведчук, как сообщает ТАСС, привел такие цифры: «Из 306 человек Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены».

Ранее Медведчук в интервью НТВ говорил, что процесс обмена пленными займет несколько часов, это связано с проверкой документов, установлением личностей удерживаемых.
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#Донбасс #обмен #пленные #Украина #война

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