Общество
сегодня, 08:53
Глава Липецка сделал новогодний подарок горожанам
19 2030
Автобусы марки «VOLGABUS-527002» выйдут на 27-й маршрут уже в следующий понедельник.
Как уже сообщал GOROD48, МУП «Липецкпассажиртранс» получил первую партию автобусов из 14 машин, закупленных в лизинг у «VOLGABUS» (цена пятилетнего контракта на поставку 40 автобусов - 443 млн рублей).
Все 14 автобусов вместимостью до ста пассажиров прибыли в Липецк своим ходом. По пути из Волгограда ни один из них не сломался. А к 31 декабря МУП «Липецкпассажиртранс» получит от производителя остальные машины.
- Таким образом, контракт на поставку в Липецк новых автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами. Все эти 14 автобусов выйдут уже в понедельник, 25 декабря, на один из самых востребованных муниципальных маршрутов, 27-й, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента транспорта мэрии Сергей Алынин.
Вся партия новой техники - низкопольная. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. В салоне из 29 мест только четыре сидения развернуты спиной к водителю - в этом отличие волгоградских автобусов от 21-й машины «ЛиАЗа», купленных мэрией летом. Также новая техника оснащена системой кондиционирования. Автобусы имеют 280-сильные двигатели экологического класса ЕВРО-6 со средним расходом дизтоплива в 40 литров на 100 километров пробега.
Сегодня утром глава Липецка Сергей Иванов, которому принадлежит амбициозный план обновления всего парка частного и муниципального пассажирского автотранспорта к 2022 году, еще до рассвета (сегодня солнце взошло в 8:50 по московскому времени) вручил водителям городского автопарка ключи от новой техники.
- В следующем году мы приобретем новые автобусы с "гармошкой", - сообщил журналистам Сергей Иванов.
А водителям глава города пообещал повысить в следующем году зарплату. Спикер горсовета Игорь Тиньков, в свою очередь, поздравил работников МУПа с наступающим новым годом и пожелал им безаварийной работы.
Водителям, пригнавшим новые автобусы, волгоградские автобусы уже понравились. В частности, они впечатлены ходовыми возможностями новой техники, комфортным креслом со множеством опций, большим рабочим местом. Кондиционер в салоне - еще одна непривычная для них новинка.
- Думаю, пассажирам этот автобус понравится, - говорит председатель дептранса мэрии Александр Алынин.
Таким образом, с учетом приобретенных ранее автобусов “ЛиАЗ” парк МУП «Липецкпассажиртранс» обновился в этом году сразу на 16%. В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).
- В 2018 году мы хотели бы купить еще 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города до 150 электробусов. Если наши планы будут реализованы, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.
Все 14 автобусов вместимостью до ста пассажиров прибыли в Липецк своим ходом. По пути из Волгограда ни один из них не сломался. А к 31 декабря МУП «Липецкпассажиртранс» получит от производителя остальные машины.
- Таким образом, контракт на поставку в Липецк новых автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами. Все эти 14 автобусов выйдут уже в понедельник, 25 декабря, на один из самых востребованных муниципальных маршрутов, 27-й, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента транспорта мэрии Сергей Алынин.
Вся партия новой техники - низкопольная. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. В салоне из 29 мест только четыре сидения развернуты спиной к водителю - в этом отличие волгоградских автобусов от 21-й машины «ЛиАЗа», купленных мэрией летом. Также новая техника оснащена системой кондиционирования. Автобусы имеют 280-сильные двигатели экологического класса ЕВРО-6 со средним расходом дизтоплива в 40 литров на 100 километров пробега.
Сегодня утром глава Липецка Сергей Иванов, которому принадлежит амбициозный план обновления всего парка частного и муниципального пассажирского автотранспорта к 2022 году, еще до рассвета (сегодня солнце взошло в 8:50 по московскому времени) вручил водителям городского автопарка ключи от новой техники.
- В следующем году мы приобретем новые автобусы с "гармошкой", - сообщил журналистам Сергей Иванов.
А водителям глава города пообещал повысить в следующем году зарплату. Спикер горсовета Игорь Тиньков, в свою очередь, поздравил работников МУПа с наступающим новым годом и пожелал им безаварийной работы.
Водителям, пригнавшим новые автобусы, волгоградские автобусы уже понравились. В частности, они впечатлены ходовыми возможностями новой техники, комфортным креслом со множеством опций, большим рабочим местом. Кондиционер в салоне - еще одна непривычная для них новинка.
- Думаю, пассажирам этот автобус понравится, - говорит председатель дептранса мэрии Александр Алынин.
Таким образом, с учетом приобретенных ранее автобусов “ЛиАЗ” парк МУП «Липецкпассажиртранс» обновился в этом году сразу на 16%. В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).
- В 2018 году мы хотели бы купить еще 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города до 150 электробусов. Если наши планы будут реализованы, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.
19 2030
хохо
А
Инна
..по пути
111
Пора на выход с вещами
Любопытный
Мэр-благодетель
321
Тьфу мля