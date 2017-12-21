Общество

сегодня, 08:53

Глава Липецка сделал новогодний подарок горожанам

19 2030
#Транспорт
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Глава Липецка сделал новогодний подарок горожанам

Автобусы марки «VOLGABUS-527002» выйдут на 27-й маршрут уже в следующий понедельник.

Как уже сообщал GOROD48, МУП «Липецкпассажиртранс» получил первую партию автобусов из 14 машин, закупленных в лизинг у «VOLGABUS» (цена пятилетнего контракта на поставку 40 автобусов - 443 млн рублей).

Все 14 автобусов вместимостью до ста пассажиров прибыли в Липецк своим ходом. По пути из Волгограда ни один из них не сломался. А к 31 декабря МУП «Липецкпассажиртранс» получит от производителя остальные машины.

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- Таким образом, контракт на поставку в Липецк новых автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами. Все эти 14 автобусов выйдут уже в понедельник, 25 декабря, на один из самых востребованных муниципальных маршрутов, 27-й, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента транспорта мэрии Сергей Алынин. 

Вся партия новой техники - низкопольная. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. В салоне из 29 мест только четыре сидения развернуты спиной к водителю - в этом отличие волгоградских автобусов от 21-й машины «ЛиАЗа», купленных мэрией летом. Также новая техника оснащена системой кондиционирования. Автобусы имеют 280-сильные двигатели экологического класса ЕВРО-6 со средним расходом дизтоплива в 40 литров на 100 километров пробега.

Сегодня утром глава Липецка Сергей Иванов, которому принадлежит амбициозный план обновления всего парка частного и муниципального пассажирского автотранспорта к 2022 году, еще до рассвета (сегодня солнце взошло в 8:50 по московскому времени) вручил водителям городского автопарка ключи от новой техники. 

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- В следующем году мы приобретем новые автобусы с "гармошкой", - сообщил журналистам Сергей Иванов.

А водителям глава города пообещал повысить в следующем году зарплату. Спикер горсовета Игорь Тиньков, в свою очередь, поздравил работников МУПа с наступающим новым годом и пожелал им безаварийной работы.  

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Водителям, пригнавшим новые автобусы, волгоградские автобусы уже понравились. В частности, они впечатлены ходовыми возможностями новой техники, комфортным креслом со множеством опций, большим рабочим местом. Кондиционер в салоне - еще одна непривычная для них новинка. 

- Думаю, пассажирам этот автобус понравится, - говорит председатель дептранса мэрии Александр Алынин. 

Таким образом, с учетом приобретенных ранее автобусов “ЛиАЗ” парк МУП «Липецкпассажиртранс» обновился в этом году сразу на 16%. В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).

- В 2018 году мы хотели бы купить еще 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города до 150 электробусов. Если наши планы будут реализованы, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.
19 2030
#Транспорт
1

Комментарии (19)

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хохо

37 секунд назад
бабки на сады будут с кондиционером ездить?
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А

24 минуты назад
Ещё бы водители не курили в них вообще класс был бы
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Инна

25 минут назад
В Липецке солнце никогда не всходит в 8:50. Дебилы одним словом.
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..по пути

29 минут назад
из Волгограда ни один из них не сломался"...что ж, это самый убедительный аргумент. позорище
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111

29 минут назад
Класс! Молодец! А почему Липецкпассажиртранс сам не покупает себе автобусы? Мы же платим за поездку, Платим налоги, то есть получается за наши деньги покупают транспорт и пользуемся им опять за деньги. Где правда?
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Пора на выход с вещами

34 минуты назад
А где же наш могучий губернатор? Как он упустил шанс перерезать ленточку и "подарить" липчанам автобусы, купленные за их же деньги? Где наш мудрый и речистый отец всех липчан, одаривающий нас то воздушным метро, то международным аэропортом, то очередным дурацким памятником и всё это за наши с вами деньги.
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Любопытный

39 минут назад
Простите, пожалуйста! А если чиновник просто приходит на работу, то это тоже подарок? А если чиновник приходит на работу и не раскладывает пасьянсы, то это уже большой подарок?
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Мэр-благодетель

43 минуты назад
Удивительное рядом! "Мэр подарил горожанам 14 автобусов". Он что, купил эти автобусы на свои личные деньги? Или это все-таки деньги из бюджета города, то есть деньги этих самых горожан? Какое отношение имеет этот пресловутый мэр к покупке автобусов на бюджетные деньги? Не пора ли прекратить пиарить чиновников за народные деньги! Хочет мэр сделать подарок горожанам, пусть на свои деньги купит для них автобус. Вот тогда его фото на фоне подарка не будет вызывать рвотного рефлекса. Второе диво - автобусы, видите ли, своим ходом доехали из Волгограда и не сломались. Это потрясающе! Похоже, никто не ожидал такого чуда. А почему, собственно, новые автобусы должны ломаться при первой же поездке? И если они ломаются на первых километрах, то зачем покупать такой хлам?
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321

45 минут назад
Офигеть.по пути ни один из них не сломался.как с Луны доехали.если такое же убожище как 1т и 7т .зачем они нужны такие новые.30ти летние Мае в и Мерседесы намного удобнее.
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Тьфу мля

47 минут назад
А я уже обрадовался-подумал,что он повесился!..
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