Глава Липецка сделал новогодний подарок горожанам

Автобусы марки «VOLGABUS-527002» выйдут на 27-й маршрут уже в следующий понедельник.

Как уже сообщал GOROD48, МУП «Липецкпассажиртранс» получил первую партию автобусов из 14 машин, закупленных в лизинг у «VOLGABUS» (цена пятилетнего контракта на поставку 40 автобусов - 443 млн рублей).Все 14 автобусов вместимостью до ста пассажиров прибыли в Липецк своим ходом. По пути из Волгограда ни один из них не сломался. А к 31 декабря МУП «Липецкпассажиртранс» получит от производителя остальные машины.- Таким образом, контракт на поставку в Липецк новых автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами. Все эти 14 автобусов выйдут уже в понедельник, 25 декабря, на один из самых востребованных муниципальных маршрутов, 27-й, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента транспорта мэрии Сергей Алынин.Вся партия новой техники - низкопольная. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. В салоне из 29 мест только четыре сидения развернуты спиной к водителю - в этом отличие волгоградских автобусов от 21-й машины «ЛиАЗа», купленных мэрией летом. Также новая техника оснащена системой кондиционирования. Автобусы имеют 280-сильные двигатели экологического класса ЕВРО-6 со средним расходом дизтоплива в 40 литров на 100 километров пробега.Сегодня утром глава Липецка Сергей Иванов, которому принадлежит амбициозный план обновления всего парка частного и муниципального пассажирского автотранспорта к 2022 году, еще до рассвета (сегодня солнце взошло в 8:50 по московскому времени) вручил водителям городского автопарка ключи от новой техники.- В следующем году мы приобретем новые автобусы с "гармошкой", - сообщил журналистам Сергей Иванов.А водителям глава города пообещал повысить в следующем году зарплату. Спикер горсовета Игорь Тиньков, в свою очередь, поздравил работников МУПа с наступающим новым годом и пожелал им безаварийной работы.Водителям, пригнавшим новые автобусы, волгоградские автобусы уже понравились. В частности, они впечатлены ходовыми возможностями новой техники, комфортным креслом со множеством опций, большим рабочим местом. Кондиционер в салоне - еще одна непривычная для них новинка.- Думаю, пассажирам этот автобус понравится, - говорит председатель дептранса мэрии Александр Алынин.Таким образом, с учетом приобретенных ранее автобусов “ЛиАЗ” парк МУП «Липецкпассажиртранс» обновился в этом году сразу на 16%. В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).- В 2018 году мы хотели бы купить еще 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города до 150 электробусов. Если наши планы будут реализованы, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.