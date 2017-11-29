Общество

49 минут назад

Подарки для моряков-подводников отправят из Липецка 18 декабря

111
#благотворительность #подводная лодка "Липецк"
Подарки для моряков-подводников отправят из Липецка 18 декабря

Машина с подарками для моряков отправится из Липецка в город Полярный, где базируется  подводная лодка «Липецк», 18 декабря. Дату определили сегодня члены общественного совета по шефству над субмариной на совещании, которое провел  заместитель главы администрации города Евгений Павлов.

В настоящее время продолжается формирование большой посылки, в которую каждый год традиционно входят сладкие наборы для детей подводников, липецкая минеральная вода, квас и ароматное свойское сало, а также книги, сувениры, детские рисунки, спортинвентарь и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Договор о шефских связях «Б-177» и администрации Липецка подписан в декабре 2000 года, когда лодке присвоили имя города. Тогда же впервые были отправлены новогодние подарки на субмарину. Однако прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского общественного совета.
111
#благотворительность #подводная лодка "Липецк"

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане присоединились к акции поддержки сборной России по хоккею
#акция #флешмоб #олимпиада
Липчане присоединились к акции поддержки сборной России по хоккею

29 минут назад

Общество
Две центральные улицы Липецка к новому году оформят в едином стиле
#Новый год
5
Две центральные улицы Липецка к новому году оформят в едином стиле

сегодня, 18:30

Общество
В Липецкой области появится Совет отцов
#дети #семья #отец
5
В Липецкой области появится Совет отцов

сегодня, 17:02

Общество
В центр помощи семье и детям поставляли некачественное молоко
#Роспотребнадзор #молоко
6
В центр помощи семье и детям поставляли некачественное молоко

сегодня, 16:28

Общество
О срочной необходимости ремонта моста в Лебедяни липецкий сенатор сказал зампреду правительства
#мост #Лебедянь #ремонт
13
О срочной необходимости ремонта моста в Лебедяни липецкий сенатор сказал зампреду правительства

сегодня, 16:01

Общество
Стихийный рынок на улице Неделина превратится в разворотное кольцо и парковку
#благоустройство #несанкционированная торговля
25
Стихийный рынок на улице Неделина превратится в разворотное кольцо и парковку

сегодня, 15:39

Общество