Подарки для моряков-подводников отправят из Липецка 18 декабря

Машина с подарками для моряков отправится из Липецка в город Полярный, где базируется подводная лодка «Липецк», 18 декабря. Дату определили сегодня члены общественного совета по шефству над субмариной на совещании, которое провел заместитель главы администрации города Евгений Павлов.



В настоящее время продолжается формирование большой посылки, в которую каждый год традиционно входят сладкие наборы для детей подводников, липецкая минеральная вода, квас и ароматное свойское сало, а также книги, сувениры, детские рисунки, спортинвентарь и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Договор о шефских связях «Б-177» и администрации Липецка подписан в декабре 2000 года, когда лодке присвоили имя города. Тогда же впервые были отправлены новогодние подарки на субмарину. Однако прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского общественного совета.

