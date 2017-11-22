Движение по Липецку затруднено

В городе устраняют последствия снегопада.

Выпавший ночью снег создал серьезные помехи дорожному движению в Липецке. По словам автомобилистов, практически стоит Петровский мост. Затруднен проезд по улице Октябрьской, где на дорогу рухнуло дерево.



Сложно проехать и в сторону Сокола - заваленные снегом снижают скорость потоков транспорта до минимума.

