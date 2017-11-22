Общество

49 минут назад

Движение по Липецку затруднено

12 1489
#снегопад #пробки
Движение по Липецку затруднено

В городе устраняют последствия снегопада.

Выпавший ночью снег создал серьезные помехи дорожному движению в Липецке. По словам автомобилистов, практически стоит Петровский мост. Затруднен проезд по улице Октябрьской, где на дорогу рухнуло дерево. 

Сложно проехать и в сторону Сокола - заваленные снегом снижают скорость потоков транспорта до минимума.
12 1489
#снегопад #пробки

Комментарии (12)

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1 минуту назад
Ну что вы злитесь? Коммунальщики все на месте, на работе обмывают первый сильный снег, так что им не до вас. и вообще что вы при стали со своим снегом, сам растает к весне.
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007

2 минуты назад
чистить надо, затем сыпать, а не наоборот, ежу ясно тока тербунам ниче неясно, мэр ехай..на...уй в тебуны
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Гость

5 минут назад
Серегей, обидно было- ну понятно, что так у нас всегда - все через ж.. но вот с утра тамбовский водитель высказал- ну у вас блин и дерьмо- ни трасса ни город не убрали.. всегда у нас было нормально- но с этим уродским рукводством- реально все убили, что было раньше.
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Женя

10 минут назад
Движение затруднено....его просто нет
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Серегей

14 минут назад
Гость, я с тобой полностью согласен у нас город ПОМОЙКА, а в мэрии крысы - которые только жрать из помойки могут....
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Сергей

16 минут назад
МЭР, БЕРИ ЛОПАТУ И ВПЕРЕД чисти снег если не можешь справиться с ком.службами!!!! Представляю что на трассах творится!!!!!!!!!????????????
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Сергей

18 минут назад
Я в 8,00 ехал от Новолипецка через центр города по Петровскому спуску - Плеханова видел только ОДИН!!!!! трактор
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Евген

20 минут назад
Всю ночь ездил по городу только в 6ч увидел три машины .где еще141?
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555

25 минут назад
4 единицы-это более правдиво. Ничему не учат уроки других городов. Всё думаем, что в ноябре снег это не у нас. А про дворников вообще молчу-наши управляшки давно пора разогнать ко всем ч...тям. Только деньги собирать и ни хрена не делать. Все выезды из дворов засыпаны, выходы из подъездов тоже. МОЛОДЦА, РАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЗАЧЕТ ВАМ И "5" БАЛЛОВ!!!
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123

27 минут назад
это наш снежок он не должен таять.
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