Общество
49 минут назад
Движение по Липецку затруднено
В городе устраняют последствия снегопада.
Выпавший ночью снег создал серьезные помехи дорожному движению в Липецке. По словам автомобилистов, практически стоит Петровский мост. Затруднен проезд по улице Октябрьской, где на дорогу рухнуло дерево.
Сложно проехать и в сторону Сокола - заваленные снегом снижают скорость потоков транспорта до минимума.
Сложно проехать и в сторону Сокола - заваленные снегом снижают скорость потоков транспорта до минимума.
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