В Липецке пройдёт молодёжный фестиваль «Время первых»

Гала-концерт и церемония награждения запланированы на 12 декабря.

В Городском дворце молодёжи стартует новый городской проект для студентов первокурсников высших и средних профессиональных учебных заведений города Липецка.

Как сообщают организаторы, молодые и талантливые смогут проявить себя на сцене Городского дворца молодёжи «Октябрь», совершить свой «Большой дебют» в различных видах искусства, раскрыть перед жюри все свои навыки.



Предусмотрено несколько направлений: танцевальное, музыкальное, театральное, оригинальный жанр. Гала-концерт и церемония награждения запланированы на 12 декабря.