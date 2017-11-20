Культура

56 минут назад

В Липецке пройдёт молодёжный фестиваль «Время первых»

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#фестиваль #молодёжь
В Липецке пройдёт молодёжный фестиваль «Время первых»

Гала-концерт и церемония награждения запланированы на 12 декабря.

В Городском дворце молодёжи стартует новый городской проект для студентов первокурсников высших и средних профессиональных учебных заведений города Липецка. 

Как сообщают организаторы, молодые и талантливые смогут проявить себя на сцене Городского дворца молодёжи «Октябрь», совершить свой «Большой дебют» в различных видах искусства, раскрыть перед жюри все свои навыки.

Предусмотрено несколько направлений: танцевальное, музыкальное, театральное, оригинальный жанр. Гала-концерт и церемония награждения запланированы на 12 декабря. 

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#фестиваль #молодёжь

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Г48

41 минуту назад
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