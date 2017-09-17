Компания ребят из Липецкой области спасла семью во время пожара

Ребята из Усмани выбили дверь горящей квартиры и спасли людей, в том числе маленького ребенка.

Как сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области, сегодня ночью, в 02:46 в ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о пожаре в Железнодорожном районе, на ул. 25 Января. В 2-х комнатной квартире повреждена огнем. По оперативной информации есть пострадавший.

Как сообщает «Типичный Воронеж», с 3 этажа этого дома, во время пожара, спасаясь от огня, выпрыгнула девочка. А ее родственников – мать, отца и маленького ребенка вытащили из квартиры компания молодых людей, оказавшая в этом доме у знакомых. Компания молодых людей – из Усмани Липецкой области.

«Огромное спасибо ребятам с липецкой Усмани. Сами проездом, выбежали на крики, девчонки успокаивали выпрыгнувшую девочку, а ребята взломали дверь и вытащили из задымлённой квартиры троих людей ещё до приезда пожарной», сообщает «Типичный Воронеж»



