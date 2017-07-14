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Размер долга для запрета на выезд за границу увеличили в три раза

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Размер долга для запрета на выезд за границу увеличили в три раза

Принятый закон предлагает увеличить планку долга для неплательщиков с 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей

Порог долга, после которого гражданину РФ может быть запрещен выезд из страны увеличат в три раза. Такой закон приняла в третьем чтении Госдума, - передают "Известия".

Документ предусматривает увеличение с 10 тысяч до 30 тысяч рублей суммы задолженности по исполнительным документам, при неуплате которой в срок судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ.

Однако для должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью, либо в связи со смертью кормильца, по возмещению имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением порог ограничения на выезд за границу останется на прежнем уровне - 10 тыс. рублей. Увеличение порога также не распространяется на те случаи, когда должник не уплачивает сумму задолженности по исполнительному документу более 2-х месяцев.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.
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