Липецк начали украшать к Дню города

Флаги и флаговые композиции цветов герба города появятся на 17 улицах и площадях

Они уже установлены на площади Петра Великого, Сокольском и Лебедянском мостах, улице Гагарина, кольцевых развязках 9 микрорайона, Катукова, 50 лет НЛМК, Трубного. Завтра преобразятся Петровский спуск, Театральная площадь и площадь Героев.

Двенадцать баннеров с поздравлениями украсят центральные улицы областного центра. На 119 афишных тумбах будет размещена подробная программа празднования Дня города.

Уличные экраны, расположенные на площадях Петра Великого, Мира, улице Плеханова также будут транслировать программу празднования и поздравления с Днем города и Днем металлурга. Ориентировочно, работы по праздничному оформлению города завершатся до 12 июля, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.