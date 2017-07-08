Общество

сегодня, 11:29

В Грязях День семьи отметили крестным ходом

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В Грязях День семьи отметили крестным ходом

И богослужением прямо на Арбате.

В городе Грязи Липецкой области сегодня прошел крестный ход, посвященный Дню Петра и Февронии. Крестный ход стартовал в 11:00 у Крестовоздвиженской церкви и прибыл на грязинский Арбат, где в 11:30 прямо напротив кинотеатра началось богослужение под открытым небом.

День семьи, любви и верности - молодой праздник, его отмечают с 2008 года. Дату приурочили ко Дню памяти Петра и Февронии Муромских.

По легенде, за несколько лет до княжения Пётр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Князю во сне было открыто, будто его может исцелить дочь «древолазца» крестьянка Феврония. Феврония в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления, и князь пообещал это сделать. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в процессе лечения Феврония намеренно не залечила один струп на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней.

Когда Пётр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял Февронию, и на двух кораблях они отплыли по Оке. В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, начались убийства. Тогда бояре попросили князя с женой вернуться. Князь и княгиня вернулись, и Феврония в дальнейшем сумела заслужить любовь горожан. В преклонных летах приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, Пётр и Феврония молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час.
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Комментарии (1)

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Alexx447715

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