Культура

сегодня, 14:38

Памяти Даниила Гранина в Липецке посвятят выставки

3 296
#писатель #библиотека
Памяти Даниила Гранина в Липецке посвятят выставки

Писателя не стало минувшей ночью.

Минвушей ночью скончался классик советской и русской литературы Даниил Гранин. Президент России Владимир Путин, известные политики и деятели культуры направили родным писателя телеграмму с соболезнованиями.

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка,  в память о замечательном писателе в муниципальных библиотеках Липецка организованы выставки книг, посвященные его жизни и творчеству. 

Литературную деятельность Даниил Александрович начал в конце 40-х годов XX века. Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Эта странная жизнь», «Страх», «Мой лейтенант» и другие стали настольными книгами нескольких читающих поколений. 

 Даниил Гранин – участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой социалистического труда, лауреат многочисленных премий в области литературы и искусства.

Фото liplib.ru
3 296
#писатель #библиотека

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сталин

54 минуты назад
других писателей у меня для вас нет . Черви они а не интеллигенция что ж при свабоде сейчас не создал шедёвр , да пусть просто книгу написал о сегодняшней жизни .
ответить

Колобок

сегодня, 15:53
Меня всегда поражало свойство некоторых наших литераторов, работников культуры и прочих интеллигентов - получая все блага от власти в неограниченном количестве, эту же власть ненавидеть, втихую ей вредить, хаять её. Вот уж поистине - "мещанины во дворянстве"! Кусать руку, которая тебя кормит - по меньшей мере подло! Или не ешь с неё, или не не строй из себя святого героя-подвижника! А то у всех сталинские премии, комсомольские и российские награды, дающие право на льготы и деньги, дачи в Переделкино, но они все - против власти! Доченьку бандеровки - Алексиевич- плохая и недемократичная власть не только не загнала в лагеря, но бесплатно выучила в ВУЗе, давала премии имени Дзержинского, квартиру. Теперь она жалуется на Россию. Новопреставленный покойник - тоже фрукт.Ты бы вышел на площадь в году 50-том и громко сказал - товарищ Сталин плохо руководит страной, я с ним не согласен! Нет сидели язык втянувши, "совесть нации"! Одна радость - теперь он может лично выразить свои претензии всем
ответить

он пережил своих читателей

сегодня, 15:32
всегда держал фигу в кармане против Советской власти . Либероидную власть поддерживал и старшее поколение читателей отвернулись от него . А молодёжь воспитывают в американских традициях так шта .....
ответить

Еще в рубрике

Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей
#трудоустройство #лето #каникулы
5
Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей

сегодня, 15:41

Общество
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей
#тендер #автомобиль
2
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей

сегодня, 15:32

Общество
В Липецке снова не будут продавать алкоголь
#спиртное #алкоголь
2
В Липецке снова не будут продавать алкоголь

сегодня, 15:22

Общество
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах
#статистика
1
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах

сегодня, 14:34

Общество
Самые умные псы России встретятся под Липецком
#соревнования #дрессура
Самые умные псы России встретятся под Липецком

сегодня, 14:27

Общество
«Я не могу получить транспортную карту!»
#транспортная карта
15
«Я не могу получить транспортную карту!»

сегодня, 14:24

Общество