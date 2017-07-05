Памяти Даниила Гранина в Липецке посвятят выставки

Писателя не стало минувшей ночью.

Минвушей ночью скончался классик советской и русской литературы Даниил Гранин. Президент России Владимир Путин, известные политики и деятели культуры направили родным писателя телеграмму с соболезнованиями.



Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, в память о замечательном писателе в муниципальных библиотеках Липецка организованы выставки книг, посвященные его жизни и творчеству.



Литературную деятельность Даниил Александрович начал в конце 40-х годов XX века. Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Эта странная жизнь», «Страх», «Мой лейтенант» и другие стали настольными книгами нескольких читающих поколений.



Даниил Гранин – участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой социалистического труда, лауреат многочисленных премий в области литературы и искусства.



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