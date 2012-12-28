Крупный пожар тушили накануне в Усманском районе

Выгорела усадьба, жертв нет.



В вашем браузере отключен JavaScript

Вечером 2 октября в селе Крутченская Байгора Усманского района загорелся частный дом. Пожар быстро перекинулся на соседнюю постройку. Оба строения огонь уничтожил. Жертв нет.Еще один серьезный пожар произошел вчера в Чаплыгине: на улице Советской загорелся магазин. Огонь повредил его внутреннюю отделку на площади в 50 кв.м. и два холодильника.