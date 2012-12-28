Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
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Происшествия
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сегодня, 08:59
Крупный пожар тушили накануне в Усманском районе
Выгорела усадьба, жертв нет.
Еще один серьезный пожар произошел вчера в Чаплыгине: на улице Советской загорелся магазин. Огонь повредил его внутреннюю отделку на площади в 50 кв.м. и два холодильника.
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