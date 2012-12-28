Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в России перехвачены 125 беспилотников
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
Происшествия
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Происшествия
Лёша Солдат не просился на УДО
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
Ветеринары выяснили причину гибели птиц в Комсомольском пруду
Общество
Строитель Валерий Сешенов предлагает возродить проект благоустройства Каменного лога
Общество
Читать все
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Общество
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
Бензин немного подешевел в Липецкой области
Экономика
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Происшествия
Вася ждёт вашего дыхания: в Липецке работают шесть точек обучения первой помощи
Общество
На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
Происшествия
В Липецкой области еще один сухой день
Погода в Липецке
Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали молочка и яйца, подешевели овощи
Экономика
Читать все
Происшествия
472
сегодня, 14:09

Липчанин украл телефон в Екатеринбурге и продал его в Краснодаре

Уральские полицейские приехали ловить неоднократно судимого вора в Липецк. 2 октября его задержали.

Полицейские управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу задержали жителя Липецкой области, которого искали больше года.

14 июня 2023 года на вокзале в Екатеринбурге у жителя Кемерово украли телефон стоимостью 15 тысяч рублей, который он оставил на зарядке в зале. Поиски человека, зафиксированного камерами наблюдения длились целый год. Выяснилось, что это — 33-летний житель Липецка.

— Транспортные полицейские выехали в Липецк по месту жительства возможного злоумышленника, однако мужчина в это время там не проживал. Оперативники опросили соседей подозреваемого, и один из них помог полицейским установить местонахождение беглеца. 2 октября злоумышленника задержали и опросили. Он дал признательные показания и рассказал, что в июне 2023 года временно проживал в Екатеринбурге. 14 июня он гулял по городу, затем зашел на железнодорожный вокзал, где заметил на зарядной станции оставленный без присмотра телефон. Задержанный забрал мобильник и сразу ушел с территории вокзала, позже он продал телефон в ломбарде Краснодара, а вырученные деньги потратил, — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Задержанный липчанин неоднократно судим, в том числе за грабеж.

кража
0
0
0
3
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru