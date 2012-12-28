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Происшествия
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сегодня, 14:09
Липчанин украл телефон в Екатеринбурге и продал его в Краснодаре
Уральские полицейские приехали ловить неоднократно судимого вора в Липецк. 2 октября его задержали.
14 июня 2023 года на вокзале в Екатеринбурге у жителя Кемерово украли телефон стоимостью 15 тысяч рублей, который он оставил на зарядке в зале. Поиски человека, зафиксированного камерами наблюдения длились целый год. Выяснилось, что это — 33-летний житель Липецка.
— Транспортные полицейские выехали в Липецк по месту жительства возможного злоумышленника, однако мужчина в это время там не проживал. Оперативники опросили соседей подозреваемого, и один из них помог полицейским установить местонахождение беглеца. 2 октября злоумышленника задержали и опросили. Он дал признательные показания и рассказал, что в июне 2023 года временно проживал в Екатеринбурге. 14 июня он гулял по городу, затем зашел на железнодорожный вокзал, где заметил на зарядной станции оставленный без присмотра телефон. Задержанный забрал мобильник и сразу ушел с территории вокзала, позже он продал телефон в ломбарде Краснодара, а вырученные деньги потратил, — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
Задержанный липчанин неоднократно судим, в том числе за грабеж.
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