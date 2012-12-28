Липчанин украл телефон в Екатеринбурге и продал его в Краснодаре

Уральские полицейские приехали ловить неоднократно судимого вора в Липецк. 2 октября его задержали.

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Полицейские управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу задержали жителя Липецкой области, которого искали больше года.14 июня 2023 года на вокзале в Екатеринбурге у жителя Кемерово украли телефон стоимостью 15 тысяч рублей, который он оставил на зарядке в зале. Поиски человека, зафиксированного камерами наблюдения длились целый год. Выяснилось, что это — 33-летний житель Липецка.— Транспортные полицейские выехали в Липецк по месту жительства возможного злоумышленника, однако мужчина в это время там не проживал. Оперативники опросили соседей подозреваемого, и один из них помог полицейским установить местонахождение беглеца. 2 октября злоумышленника задержали и опросили. Он дал признательные показания и рассказал, что в июне 2023 года временно проживал в Екатеринбурге. 14 июня он гулял по городу, затем зашел на железнодорожный вокзал, где заметил на зарядной станции оставленный без присмотра телефон. Задержанный забрал мобильник и сразу ушел с территории вокзала, позже он продал телефон в ломбарде Краснодара, а вырученные деньги потратил, — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.Задержанный липчанин неоднократно судим, в том числе за грабеж.