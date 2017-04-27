Общество

сегодня, 14:31

В Липецком зоопарке дети смогут поиграть со скунсом

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#скунс #зоопарк
В Липецком зоопарке дети смогут поиграть со скунсом

В зоопарке начинает функционировать контактная площадка для детей.

29 апреля на территории зоопарка начнёт работать контактная площадка с животными: козочками, овечками, курами и индюками, скунсами, енотовидными собаками и хорьками, ёжиками, морскими свинками и кроликами, черепахами.

На контактной площадке можно покормить и погладить животных, прослушать рассказы о них. Переселение животных с разных отделов на контактную площадку  начнется уже завтра, сообщили в зоопарке.

Фото: xvatit.com
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#скунс #зоопарк

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