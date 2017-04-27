В Липецком зоопарке дети смогут поиграть со скунсом

В зоопарке начинает функционировать контактная площадка для детей.

29 апреля на территории зоопарка начнёт работать контактная площадка с животными: козочками, овечками, курами и индюками, скунсами, енотовидными собаками и хорьками, ёжиками, морскими свинками и кроликами, черепахами.



На контактной площадке можно покормить и погладить животных, прослушать рассказы о них. Переселение животных с разных отделов на контактную площадку начнется уже завтра, сообщили в зоопарке.



Фото: xvatit.com