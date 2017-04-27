Лучшие липецкие педагоги получили награды

"Пеликан" лучшему учителю Липецка переехал в 59-ю школу.

Церемония награждения победителей и участников городских профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют», «Самый классный классный» и творческого конкурса «Алло, мы ищем таланты!» состоялась сегодня в актовом зале Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова Тян-Шанского, сообщили в городском департаменте образования.



Поздравить талантливых педагогов пришли глава города Сергей Иванов, заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов, председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков, представители Липецкого педагогического университета им. П.П. Семенова-Тянь-Шанского, департамента образования администрации города Липецка, Липецкой городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Липецкой епархии, клуба «Учитель года», Ассоциации молодых педагогов, ветераны педагогического труда.

- Сегодня мы чествуем профессионалов своего дела, на которых возложена ответственная миссия образования подрастающего поколения. От того, к какому педагогу попадет ребенок, зависит его дальнейшая судьба, его будущее. Поздравляем всех участников профессиональных конкурсов и заверяем вас, что администрация города Липецка и впредь будет поддерживать традицию проведения этих мероприятий, - обратился к присутствующим на церемонии награждения Сергей Иванов.

Один за другим поднимались на сцену участники городских конкурсов «Дебют», «Воспитатель года», «Учитель года», «Самый классный классный», «Алло, мы ищем таланты!», получая поздравления и напутствия, дипломы, подарки и денежные поощрения.

Абсолютному победителю конкурса «Учитель года – 2017» учителю математики школы №59 Сергею Жбанову был вручен «Пеликан», который целый год «прожил» в школе №29 «Университетская» благодаря победе учителя русского языка и литературы Михаила Мешкова в конкурсе «Учитель года – 2016».



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