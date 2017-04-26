В Липецкой области уничтожены зараженные семена моркови и цветов

А ещё 35,2 килограмма "санкционки".

Специалистами отдела надзора в области карантина растений и семенного контроля в первом квартале этого года проконтролировано 235 тысяч тонн продукции растительного происхождения при внутрироссийских перевозках, экспорте и импорте.



При внутрироссийских перевозках досмотрено 158 тыс. тонн отечественных грузов в том числе: при ввозе в область 3,7 тыс. т, более 559 тыс. пакетов овощных и цветочных культур; при вывозе из области проконтролировано 154 тыс. тонн. Оформлено 3,4 тыс. карантинных сертификатов.



При этом в 2-х сформированных к отгрузке партиях семян сои в количестве 29 тонн выявлены семена карантинного вредного организма – амброзии полыннолистной. Зараженные партии семян сои уничтожены. В 2100 тоннах ячменя пивоваренного и 70 тоннах ячменя фуражного обнаружен карантинный вредный организм – повилика. Зараженные партии подкарантинной продукции отправлены на подработку и на предприятия, имеющие технологию лишающую семена жизнеспособности.



В партии пакетированных семян моркови в количестве 110 штук, ввезенных на территорию нашего региона из Новосибирской области, обнаружен карантинный вредный организм – амброзия полыннолистная. Партия зараженных семян уничтожена.





При отгрузке на экспорт досмотрено 74 тыс. тонн растительных грузов, оформлено 1,1 тыс. фитосанитарных сертификатов. Большую часть экспортируемой продукции составляет продовольственное и фуражное зерно.



В сформированных к отгрузке партиях пшеницы продовольственной в количестве 1820 тонн обнаружен карантинный вредный организм – повилика. Зараженная подкарантинная продукции отправленав Латвию, где повилика не является карантинным объектом.



Специалистами отдела надзора в области карантина растений и семенного контроля проконтролировано 6 международных рейсовв аэропорту «Липецк». При таможенном оформлении проконтролировано более 2,5 тыс. т подкарантинной продукции, из них 80 % (2 тыс.т) - семенной материал, который является продукцией высокого фитосанитарного риска. Для установления соответствия семян и посадочного материала фитосанитарным требованиям каждая поступившая партия была подвергнута лабораторной экспертизе. Оформлено 170 актов фитосанитарного контроля. Нарушений требований российского законодательства не выявлено.



В результате карантинного фитосанитарного контроля импортной подкарантинной продукции при ее перемещении по территории Российской Федерации досмотрено 428106 пакетов овощных и цветочных культур, 123095 штук посадочного материала. При этом в партии пакетированных семян бархатцев, происхождением Нидерланды в количестве 996 штук обнаружен карантинный объект – череда волосистая. Зараженная партия пакетированных семян уничтожена.



Для установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции было отобрано более 2 тыс. образцов, в рамках госзадания отобран 41 образец.



В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014г. №778 (ред. от 22.10.2016) «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 июня 2016 г. N 305» по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, попадающих под действие специальных экономических мер совместно с транспортной прокуратурой и сотрудниками Липецкой таможни проведено 11 проверочных мероприятий. В результате данных мероприятий обнаружено 35,2 килограмма запрещенной к ввозу продукции, которые были изъяты и уничтожены на полигоне ТБО.

