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В России
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14 минут назад
В Калуге несколько модулей дата-центра пострадали при атаке дронов ВСУ
Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге повреждена при атаке БПЛА, несколько модулей были полностью выведены из строя.
Сотрудники компании не пострадали. Сейчас на месте работают экстренные службы.
«В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», — говорится в сообщении.
Как отметили в «Яндексе», пострадавших нет, подчеркнув, что безопасность людей остается главным приоритетом, — передает ТАСС.
В компании подчеркнули, что пока назвать сроки восстановления работы оборудования очень сложно. Дата-центры назвали «железным сердцем» компании, так как их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей.
«Команды «Яндекса» ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент. Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая», — признала компания.
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