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14 минут назад

В Калуге несколько модулей дата-центра пострадали при атаке дронов ВСУ

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге повреждена при атаке БПЛА, несколько модулей были полностью выведены из строя.

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге пострадала из-за атаки БПЛА. Несколько модулей полностью выведены из строя, — пишет Лента.

Сотрудники компании не пострадали. Сейчас на месте работают экстренные службы.

«В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», — говорится в сообщении.

Как отметили в «Яндексе», пострадавших нет, подчеркнув, что безопасность людей остается главным приоритетом, — передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что пока назвать сроки восстановления работы оборудования очень сложно. Дата-центры назвали «железным сердцем» компании, так как их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей.

«Команды «Яндекса» ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент. Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая», — признала компания.
беспилотники
атака
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