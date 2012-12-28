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В России
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вчера, 23:38
ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море
"МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
В МИД подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. "Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности принципа законной самообороны", — добавили в ведомстве.
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