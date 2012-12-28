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22 минуты назад
Подросткам ограничат доступ к электронным средствам платежа
«Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц, дропов. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято», — указали в регуляторе.
Новые меры касаются небанковских электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов, отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
«Главная проблема, которую призвана решить инициатива, — вовлечение подростков в схемы дропперства: оформление кошелька на несовершеннолетнего для приема и обналичивания похищенных средств. Дополнительно снижаются риски участия в азартных играх, бесконтрольных микроплатежей и доступа мошенников к деньгам семьи через ребенка. Коснуться это может таких финансовых сервисов, как электронные кошельки и предоплаченные карты, а также формально нефинансовых, но платежных по функции встроенных кошельков в мессенджерах, маркетплейсах, играх и сервисах доставки», — добавил он.
Именно электронные кошельки нередко становятся целью мошенников, во многом из-за более мягкого регулирования по сравнению с банковскими счетами, утверждает партнер ComNews Куыуфкср Леонид Коник. Для защиты подростков от мошенников полумеры не подходят: нужно в принципе запретить им открывать электронные кошельки или ограничить объем средств в них 2-3 тыс. рублей, полагает он.
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