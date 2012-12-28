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В России
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сегодня, 16:03
Кремль опубликовал указ о назначении Гаглоева советником президента РФ
Кремль опубликовал указ о назначении главы Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента РФ. Указ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.
«Алан Гаглоев назначен советником президента России», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Также Гаглоев сообщил о сложении полномочий главы республики. Его слова приводятся на сайте президента Южной Осетии. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова.
Путин с Гаглоевым 9 мая провели встречу. На ней президент России отметил, что отношения РФ и Южной Осетии развиваются в позитивном ключе. Гаглоев, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за приглашение и поддержку. По итогам встречи был подписан союзнический договор между Россией и Южной Осетией.
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