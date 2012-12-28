Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина
Общество
Липецкая вечЁрка: что там с бензином, вместо суда на СВО и «Свеча памяти»
Общество
Красавица Софья добежала до «серебра» Кубка России
Спорт
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жителям многоэтажки с новым сожженным лифтом придется сбрасываться на новый подъемник
Общество
«План по строительству нового жилья в Липецке нереальный»
Общество
Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Происшествия
«Газель» завалилась на бок после столкновения с «Тойотой»
Происшествия
Поменял трубы без согласования с УК — заплати затопленным соседям
Общество
Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
Общество
Читать все
23-летняя ельчанка оформила на жениха шесть микрозаймов
Происшествия
Ремонт Советской и Первомайской проторговали. Вопрос: когда этот ремонт испортят?
Общество
Часть улицы Фрунзе в День молодежи станет пешеходной
Общество
Общественный транспорт в Липецке не встанет: мэрия нашла 100 миллионов рублей для перевозчиков
Общество
На улице Октябрьской из-под земли идет пар
Общество
Режим красного уровня для части округов Липецкой области снят
Происшествия
Красный уровень объявлен в некоторых округах Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
Комиссию по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета возглавит его председатель
Общество
В Липецкой области температура вернется к норме
Общество
Читать все
В России
29
сегодня, 16:03

Кремль опубликовал указ о назначении Гаглоева советником президента РФ

Кремль опубликовал указ о назначении главы Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента РФ. Указ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев 23 июня принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником, — пишут «Известия».

«Алан Гаглоев назначен советником президента России», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Также Гаглоев сообщил о сложении полномочий главы республики. Его слова приводятся на сайте президента Южной Осетии. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова.

Путин с Гаглоевым 9 мая провели встречу. На ней президент России отметил, что отношения РФ и Южной Осетии развиваются в позитивном ключе. Гаглоев, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за приглашение и поддержку. По итогам встречи был подписан союзнический договор между Россией и Южной Осетией.
назначение
кадры
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить