Глава Минтранса Никитин сообщил о планах по расширению Севморпути
«Концепция СМП масштабируется: из традиционного морского маршрута, от Карских ворот до Берингова пролива, он трансформируется в комплексную транспортную систему с интеграцией железнодорожных, речных и автомобильных перевозок. Такой мультимодальный подход создает единую логистическую цепочку, повышает надежность поставок и расширяет возможности грузоперевозок в арктическом регионе», — сказал министр.
Сегодня Севморпуть представляет собой судоходный маршрут, пролегающий по Северному Ледовитому океану вдоль арктического побережья России.
